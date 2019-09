Frank de Boer maakt zich zorgen: ‘Ik ben bang dat het iets serieus is’

Atlanta United kwam zaterdag niet ongeschonden uit de thuiswedstrijd tegen San José Earthquakes (3-1) in de Major League Soccer. Josef Martinez moest in de 79e minuut na een botsing met zijn teamgenoot met een brancard van het veld worden gedragen. Bij de regerend landskampioen van de Verenigde Staten vreest men voor de ernst van de knieblessure van Martinez, die voor het eerst in vijftien competitieduels niet tot scoren kwam.

“Ik ben bang dat het iets serieus is”, erkende De Boer na de wedstrijd in de Mercedes Benz-Arena. “Maar we zullen moeten afwachten wat de medische tests opleveren. We zullen zondag met meer zekerheid de ernst van de blessure kunnen vaststellen en een plan kunnen maken. Hopelijk is hij er niet te erg aan toe. We kennen Josef een beetje. Hij is een harde jongen. Hij verlaat het veld niet zomaar.”

“Hij heeft iets, dat staat vast. Anders gaat hij niet van het veld, maar we zullen zien. Het is wat het is.” Een lange absentie van Martinez zou een hard gelag voor Atlanta en De Boer zijn, vooral met oog op de MLS Cup Playoffs. Mede dankzij de 26 doelpunten van de Venezolaans international strijden the Five Stripes nog altijd om de eerste plaats in de Eastern Conference. Hij maakte sinds mei en tot zaterdag in liefst vijftien opeenvolgende Major League Soccer-duels minimaal één goal.

Martinez, die in februari 2017 van Torino overkwam, domineerde afgelopen seizoen de MLS in zijn geheel. Hij won afgelopen seizoen de MVP-trofee in zowel het reguliere seizoen als in de MLS Cup Playoffs en werd ook verkozen tot MVP van de All-Star Game. Deze voetbaljaargang heeft hij serieuze concurrentie van Zlatan Ibrahimovic (27 goals) en Carlos Vela (29 goals), die met Los Angeles Galaxy en Los Angeles FC ook aan de MLS Cup Playoffs deelnemen.



Aan de de MLS Cup Playoffs nemen de zeven beste teams van de Western en Eastern Conference deel. Alleen de nummer één van de competitie start in de halve finales; de rest moet een eerste ronde afwerken. In de Conference Finals wordt de winnaar van elke competitie bepaald en in de finale van de MLS Cup de algehele landskampioen. Atlanta staat tweede, met 54 punten uit 31 duels. New York City en Philadelphia Union hebben een wedstrijd minder gespeeld en staan op respectievelijk 57 en 52 punten.