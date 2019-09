Frenkie de Jong scoort ook punten na afloop: ‘De enige in de mixed zone’

De nederlaag in en tegen Granada is hard aangekomen bij Barcelona. Het team van Ernesto Valverde liet zaterdagavond in Los Carmenes een zeer matige indruk achter bij de gedeeld koploper van LaLiga en ging met 2-0 onderuit. Na afloop had Luis Suárez aan de rand van het veld het verplichte en gebruikelijke interview met zendgemachtigde Movistar LaLiga, maar in de mixed zone was slechts één speler bereid om te praten: Frenkie de Jong.

Diverse journalisten hekelen via sociale media het gebrek aan bereidwilligheid van de rest van de spelers van Valverde om in de mixed zone de media te woord te staan. “De Jong en tien anderen”, zo stelt Ignasi Oliva Gispert van Goal. “De enige voetballer die de meegereisde fans zijn verontschuldigingen aanbiedt en de enige in de mixed zone.” Collega Adrià Albets is eveneens kritisch. “Barcelona had drie captains op het veld: Lionel Messi, Gerard Piqué en Sergi Roberto. Na de nederlaag was het alleen Frenkie de Jong die zijn gezicht wilde laten zien, in het Engels.”

“De verantwoordelijkheid ligt bij de spelers”, waren onder meer de woorden van De Jong, die ongetwijfeld weet dat Valverde meer dan ooit onder druk staat. De eerste vijf speeldagen van LaLiga hebben slechts zeven schamele punten opgeleverd en dat betekent de slechtste seizoensstart sinds 1994/95, destijds onder wijlen Johan Cruijff. “Wij zijn degenen die verantwoordelijk moeten worden gehouden voor wat hier is gebeurd.” De Spaanse media waren na afloop ook al lovend over het spel van De Jong.

Spaanse pers trekt massaal dezelfde conclusies over Frenkie de Jong

Frenkie de Jong komt er na de wedstrijd tussen Granada en Barcelona (2-0) een stuk genadiger van af dan veel van zijn ploeggenoten. De Spaanse media kennen hem niet allemaal een voldoende toe, maar zijn het er wel over eens dat De Jong een van de betere spelers was aan de zijde van de bezoekers. Lees artikel

Suárez uitte aan de rand van het veld zijn zorgen. “Het is een nederlaag die zorgen baart, een nederlaag die pijn doet. En een nederlaag waar we goed naar moeten kijken, omdat er heel veel dingen beter moeten. We kunnen niet al zo vroeg op achterstand komen”, verwees de Uruguayaanse aanvaller naar de 1-0 van de thuisploeg, na iets meer dan een minuut spelen. “Dat maakte het allemaal veel moeilijker. We hadden balbezit, maar daar deden we niets meer.”

Barcelona won dit seizoen nog geen enkel uitduel, ondanks vier wedstrijden op verplaatsing. Een evenaring van de slechte start van de Catalanen onder Louis van Gaal in 1998/99. “We moeten seizoenen niet gaan vergelijken. We moeten wel kijken naar hoe we nu in uitduels presteren. We zijn niet efficiënt en we creëren te weinig kansen. Dit zijn wedstrijden waarin je een landstitel kan winnen maar ook verliezen. We moeten bewuster zijn van wat er gaande is en beseffen dat we bezig zijn aan een moeilijk seizoen.”