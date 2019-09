Memphis Depay gaat De Ligt achterna; Steven Bergwijn showt nieuwe bolide

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Zagen we eerder nog Matthijs de Ligt met zijn vriendin AnneKee Molenaar op de cover van Vogue Man staan, nu is de eer aan Memphis Depay. De aanvaller van Olympique Lyon vindt het geweldig om met het blad, volgens hem 'een pionier in de modewereld', samen te werken.





Steven Bergwijn heeft een nieuwe Mercedes van zijn leasemaatschappij. Zondagmiddag speelt de aanvaller met PSV in de topper tegen Ajax.





Marcelo en Karim Benzema nemen een duik met hun kinderen. Zondagavond gaat het duo met Real Madrid op bezoek bij Sevilla.











Thomas Müller viert Oktoberfest met zijn vrouw Lisa, die zaterdag tevens jarig was.





Kira Winona blikt nog maar eens terug op haar zomervakantie in de Verenigde Staten met geliefde David Neres. Deze foto nam het stel op Venice Beach, Californië.





Lukas Podolski ging een avondje uit in Tokyo met zijn vrouw. De Duitse aanvaller begon onlangs aan zijn derde seizoen in Japan, waar hij speelt voor Vissel Kobe.