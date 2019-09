Barcelona heeft off-day en verliest van nieuwe koploper LaLiga

Barcelona heeft zaterdagavond de tweede nederlaag van het seizoen in LaLiga geleden, na de eerdere misstap bij Athletic Club (1-0). Het team van Ernesto Valverde ging op bezoek bij Granada met 2-0 onderuit. De ploeg van Diego Martinez overnacht als de gedeelde koploper van LaLiga, met tien punten uit vijf duels. Sevilla (vier duels) en Atlético Madrid (vijf duels) hebben evenveel punten. Barcelona is met slechts zeven punten op een teleurstellende zevende plek terug te vinden.

Een grove fout van Junior Firpo leidde na iets meer dan een minuut spelen reeds de 1-0 van Granada in. De back verspeelde de bal op eigen helft en liet zich daarna ook aftroeven door Antonio Puertas, wiens voorzet door Gerard Piqué richting de tweede paal werd gewerkt: daar stond Raheem Azeez op de doellijn om de bal binnen te knikken. Een hard gelag voor Barcelona, dat zonder meer de slechtste eerste helft van het seizoen afwerkte.

Luis Suárez was de meest actieve voetballer bij Barcelona, maar hij stond te alleen in de aanval. Antoine Griezmann werd amper in het spel betrokken en werkte een zeer grijze eerste helft af. Ook het middenveld, met Frenkie de Jong, Sergi Roberto en Ivan Rakitic als componenten, kon zich niet aan de malaise onttrekken. De rust was voor Valverde het moment om in te grijpen en het team op twee plaatsen te wijzigen. Firpo en Carles Pérez bleven in de kleedkamer achter, ten faveure van Ansu Fati en Lionel Messi.

Roberto Soldado ontsnapte al vroeg in de tweede helft aan een rode kaart. Eerst kreeg de aanvaller een gele kaart toen hij op de borst van Piqué trapte en niet veel later raakte zijn knie het hoofd van Marc-André ter Stegen, maar de scheidsrechter hield de kaart op zak. Luttele seconden eerder was bijna de 2-0 gevallen, toen de doelman een voorzet van Carlos Neva bijna zelf over zijn eigen doellijn werkte.

Barcelona kon ook in de tweede helft niet imponeren, laat staat domineren. Het was een beetje van Fati en een beetje van Messi en tot meer waren de Catalanen niet in staat. Na dik een uur spelen verscheen de 2-0 op het scorebord, na inmenging van de VAR na een handsbal van Arturo Vidal. Álvaro Vadillo strafte vanaf elf meter het ongelukkige moment van de vervanger van Rakitic af: 2-0. Daar had Barcelona niet meer van terug, op een schot van Messi na, daar bij het team van Valverde vrijwel alles bleef mislukken.