Linssen held van nieuwe koploper Vitesse in emotioneel duel met Fortuna

Vitesse heeft zaterdagavond met 4-2 gewonnen van Fortuna Sittard en is daardoor koploper in de Eredivisie. Het was een emotioneel beladen duel, want het treffen in GelreDome stond in het teken van de jaarlijkse Airborne-herdenking. Er waren als vanouds verschillende oorlogsveteranen aanwezig in Arnhem. Daarnaast werd er uitgebreid stilgestaan bij voormalig Fortuna-speler Fernando Ricksen, die woensdag op slechts 43-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van de spierziekte ALS. Bryan Linssen had met twee treffers in de slotfase een groot aandeel in de zege van Vitesse.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er een minuut stilte voor Ricksen en in de tweede minuut klonk er massaal applaus voor de overleden oud-verdediger, die altijd met rugnummer twee speelde. Kevin Hofland, assistent-trainer van Fortuna en voormalig ploeggenoot van Ricksen bij de Limburgse club, was tot tranen geroerd door het eerbetoon. Beide ploegen lieten in de eerste helft maar zelden goed voetbal zien, maar Fortuna ging desondanks met een goed gevoel de rust in dankzij de treffer van Mark Diemers. Vitesse-doelman Remko Pasveer had geen antwoord op het bekeken afstandsschot van de middenvelder.

In de tweede helft trok Vitesse meer en meer het initiatief naar zich toe, wat na een uur spelen resulteerde in de gelijkmaker van Tim Matavz. De aanvaller werd door Oussama Tannane alleen voor Fortuna-doelman Alexei Koselev en faalde vervolgens niet in de afronding. Een tweede Vitesse-treffer hing in de lucht, maar het was Fortuna dat aan de andere kant keihard toesloeg. De door Arsenal opgeleide Martin Angha kopte van dichtbij raak uit een afgemeten voorzet van Diemers. Diezelfde Diemers kreeg overigens na een duel een schoen in he gezicht van Riechedly Bazoer, maar de actie van de Vitessenaar werd echter niet opgemerkt door scheidsrechter Joey Kooij.

De slotfase van duel in GelreDome werd ingeluid met een massaal applaus als zoveelste verwijzing naar de Airborne-herdenking in Arnhem. Kort na het eerbetoon was Vitesse heel dicht bij de gelijkmaker, maar een kopbal van Matus Bero kwam op de paal terecht, tot afgrijzen van het thuispubliek. De 2-2 voor Vitesse kwam er alsnog, want Linssen scoorde uit een hoekschop van Tannane, die zijn tweede assist van de avond verzorgde. De kopsterke Linssen wist zeven minuten voor tijd een puntgave voorzet van Julian Lelieveld al koppend tot doelpunt te verwerken. Bero verzorgde in de blessuretijd het slotakkoord door met een geplaatste schuiver in de verre hoek de 4-2 aan te tekenen. Vitesse is lijstaanvoerder, met veertien punten uit zeven duels. Fortuna staat met twee punten uit zes wedstrijden op plek zeventien.