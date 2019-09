Kasper Dolberg luistert thuisdebuut voor OGC Nice op met doelpunt

Kasper Dolberg is bij OGC Nice reeds van de nul af. De van Ajax overgenomen aanvaller had zaterdagavond een productief aandeel in de 2-1 overwinning op Dijon, een week na zijn debuut in de 2-1 nederlaag bij Montpellier. Door de zege neemt Nice met twaalf punten uit zes duels voorlopig de gedeelde eerste plaats in de Ligue 1 in. Paris Saint-Germain heeft evenveel punten, maar speelt zondag nog tegen Olympique Lyon.

Julio Tavares nam na dik twintig minuten de openingstreffer in het Stade de Nice voor zijn rekening. De aanvaller ontsnapte aan de buitenspelval en stormde op links razendsnel af op het doel van Walter Benitez, waarna hij de bal in de rechterhoek krulde. Dolberg sloeg zeven minuten later toe: Adam Ounas bezorgde het leer heerlijk bij de Deen, die Afred Gomis verschalkte met een stift. Twee minuten na rust schoot Youcef Attal hard en hoog de winnende treffer binnen: 2-1.