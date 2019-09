Cristiano Ronaldo sneert: ‘Dat is alles, er zijn te veel domme mensen’

Cristiano Ronaldo wil niet meer stilstaan bij het handgebaar dat hij maakte tijdens de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Juventus (2-2) van woensdag. Nadat hij in de blessuretijd een goede kans op de 2-3 onbenut liet, maakte hij een beweging met zijn rechterhand dat in het Italiaans wordt opgevat als een boodschap dat de supporters van Atlético bang zijn of moeten zijn voor hem. Zaterdag, na de zege op Hellas Verona (2-1), wordt hij er opnieuw naar gevraagd.

Zelf zei Ronaldo woensdagavond al dat hij met zijn gebaar duidelijk wilde maken dat de supporters 'moeten leren'. De Portugees werd gedurende de wedstrijd uitgejouwd, wat onder meer te maken had met zijn verleden bij rivaal Real Madrid en zijn hattrick tegen Atlético, vorig seizoen in de zestiende finales van de Champions League. Na de wedstrijd tegen Hellas Verona wil hij er niet meer op ingaan. "Mensen roepen vaak onzin. Dat is alles. Er zijn te veel domme mensen', aldus de sterspeler in gesprek met Sky Italia.

El gesto de Cristiano Ronaldo a la afición del Atlético tras casi marcarles en el último minuto pic.twitter.com/3wStpj0YqT — Amantes Del Fut (@Amantesdelfut_) September 18, 2019

Ronaldo, die het winnende doelpunt maakte uit een penalty, is bovenal blij met de zege. "We waren vermoeid na de Champions League-wedstrijd, wat normaal is na zo'n intens duel in Madrid. We zijn toch in staat gebleken om de taak te volbrengen." Ook trainer Maurizio Sarri merkte vermoeidheid in zijn ploeg. "Misschien waren we mentaal vermoeid, omdat je toch weer de batterij volledig moet opladen binnen een paar dagen. Met veel wijzigingen in de opstellingen raakten we de balans een beetje kwijt en dat zag je vandaag. We speelden met pieken en dalen."

Sarri liet Gianluigi Buffon, Merih Demiral, Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala en Juan Cuadrado in de basis beginnen; vorige week zaten zij allemaal op de bank tegen Fiorentina (0-0). "Dybala speelde een heel goede wedstrijd. Ramsey moet zich nog aanpassen, maar dat is vrij normaal in deze omstandigheden. Onze centrale middenvelder (Bentancur, red.) werd goed gedekt, maar met onze andere twee middenvelders hadden we meer kunnen doen. Maar het is logisch dat je wat balans verliest, als je twee van je drie middenvelders wijzigt."