TOP Oss juicht na Brabantse derby in Keuken Kampioen Divisie

De ontmoeting tussen Helmond Sport en TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie is zaterdagavond in het voordeel van de bezoekers geëindigd. De 0-2 zege op De Braak was voor het team van Klaas Wels pas de tweede overwinning van het seizoen, na de 2-1 zege op Jong Ajax op de eerste speeldag van de nieuwe voetbaljaargang.

Na een sterk half uur van TOP verscheen de 0-1 op het scorebord. Lorenzo Piqué veroverde de bal en besloot uit te halen. De schuiver leek te worden gepakt door doelman Stijn van Gassel, maar de bal verdween alsnog over de doellijn. Givan Werkhoven had voor rust een vrije kopkans om voor de 1-1 te zorgen, maar Ronald Koeman jr. hield zijn doel schoon.

Helmond Sport startte goed aan het tweede bedrijf, maar het was TOP dat het scorebord in beweging kreeg. Een corner werd slim genomen en de bal kwam terecht bij Lion Kaak. De aanvoerder zag zijn inzet in de rechterhoek verdwijnen: 0-2. Een aansluitingstreffer van de ploeg van Willy Boessen bleef uit, mede omdat Jeff Stans de paal raakte.

Door de overwinning verlaat TOP de onderste regionen en staat de teller van de nieuwe nimmer dertien na zeven speeldagen op evenveel punten. Helmond Sport zakt naar de negentiende plek, de stek die TOP innam, met vijf punten.