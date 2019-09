Fraaie afstandsgoals leveren FC Groningen broodnodige punten op

FC Groningen heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan het bezoek van PEC Zwolle. De Trots van het Noorden trok dankzij treffers van afstand van Ramon Pascal Lundqvist en Ajdin Hrustic met 2-0 aan het langste eind en boekte zodoende zijn tweede overwinning van het seizoen. FC Groningen komt nu op zeven punten uit zes optredens en wipt door de zege op doelsaldo over PEC heen naar de twaalfde plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed en neemt het woensdagavond tijdens een inhaalduel in Eindhoven op tegen PSV.

Reza Ghoochannejhad was vorig weekend nog goed voor vier doelpunten tegen RKC Waalwijk, maar een basisplaats leverde hem dat zaterdagavond niet op bij PEC. Mustafa Saymak verscheen wel voor het eerst sinds zijn terugkeer bij de Blauwvingers aan de aftrap en de aanvaller zag hoe de eerste goede kansen van de wedstrijd voor FC Groningen waren. Een kopbal van Ahmed El Messaoudi verdween met vijf minuten op de klok naast het doel van Xavier Mous, die niet lang daarna goed ingreep bij een inzet van Ajdin Hrustic.

Mous slaagde er in deze fase van de wedstrijd echter toch niet in om zijn doel schoon te houden, want een inzet van Lundqvist van buiten de zestien verdween uiteindelijk via de binnenkant van de paal in het doel. PEC stelde daar in aanvallend opzicht weinig tegenover en mocht van geluk spreken dat Sam Kersten de voorsprong op slag van rust niet verdubbelde middels een eigen doelpunt. Reza mocht tien minuten na de hervatting van de wedstrijd dan toch zijn entree maken, maar vlak nadat de Iraniër het veld binnen kwam was het opnieuw raak voor Groningen.

PEC gaf Hrustic de tijd en ruimte om uit te halen, waarna hij de bal van een meter of zestien op fraaie wijze in de verre hoek plaatste. Vlak daarna was hij ook dicht bij zijn tweede van de avond, maar de lat stond een nieuwe treffer in de weg en Mous reageerde vervolgens attent nadat zijn ploeg de bal niet weg kreeg. Via Pelle Clement werd PEC in de slotfase ook gevaarlijk voor het Groningse doel. De middenvelder schoot de bal na een combinatie met Reza echter over het doel van Sergio Padt. De laatste grote kans van het duel was voor de eveneens ingevallen Mo El Hankouri, die de bal echter hard op Mous schoot.