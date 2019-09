Eredivisie-topscorer bezorgt Willem II minieme overwinning en vierde plek

Willem II is er zaterdagavond in geslaagd om met 1-0 te winnen van VVV-Venlo, waardoor het elftal van trainer Adrie Koster nu de vierde plaats in de Eredivisie bezet. Nieuwbakken Grieks international Vangelis Pavlidis scoorde andermaal voor de Tricolores en de aanvaller komt hiermee op de gedeelde eerste plaats op de topscorerslijst. Alleen PSV’er Donyell Malen kwam tot dusver ook tot zes treffers in competitieverband.

De Tilburgers kregen halverwege de eerste helft een strafschop toegewezen door arbiter Rob Dieperink, nadat Marios Vrousai in het strafschopgebied onderuit werd gehaald. Pavlidis zag zijn inzet vanaf elf meter worden gekeerd door VVV-doelman Thorsten Kirschbaum, maar in de rebound was de Griekse aanvaller alsnog trefzeker. Ché Nunnely, die kort voor de openingstreffer van Pavlidis net naast schoot, gaf de bal na een halfuur spelen op een presenteerblaadje voor Vrousai. Het schot van laatstgenoemde vloog echter over het doel. Vrousai legde even later de bal middels een vrije trap op het hoofd van Sebastian Holmén, maar de kopbal van de centrumverdediger miste richting en ging over het doel heen van Kirschbaum.

Er was ook tegenslag voor Willem II, want Mats Köhlert verliet het veld tien minuten na rust met een heupblessure. De Duitse aanvaller probeerde het nog even na een blessurebehandeling, maar moest toch de strijd definitief staken. De thuisspelende ploeg had ook in de tweede helft het beste van het spel, al knokte VVV zich langzaamaan terug in de wedstrijd. Het ontbrak het elftal van trainer Robert Maaskant echter aan grote kansen. De bezoekers namen in de slotfase risico door aanvaller Haji Wright in te brengen voor centrale verdediger Nils Röseler, terwijl Peter van Ooijen even later werd afgelost door vleugelaanvaller Jerome Sinclair. De aanvallende impulsen waren noodzakelijk, want VVV dwong nagenoeg geen kansen af tegen het georganiseerd spelende Willem II.

Koster reageerde op de aanvallende intenties van Maaskant door verdediger Bart Nieuwkoop, gehuurd van Feyenoord, als invaller zijn debuut voor Willem II te gunnen. Voormalig Feyenoorder Miquel Nelom werd een klein kwartier voor tijd naar de kant geroepen door Koster. De slotfase was spannend, daar Willem II er niet in slaagde om de score te verdubbelen en VVV bleef loeren op dat ene kansje. Doelpunten werden er echter niet meer gemaakt, waardoor de thuisclub zich in de subtop van de Eredivisie nestelt, met twaalf punten uit zeven duels. VVV blijft door de minieme nederlaag in Tilburg steken op de elfde plaats, met negen punten uit de eerste zeven competitiewedstrijden.