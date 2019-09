Atlético Madrid klimt niet uit het dal; Joao Félix wederom gewisseld

Atlético Madrid heeft zaterdagavond opnieuw niet kunnen winnen. Het team van trainer Diego Simeone moest in eigen huis tegen Celta de Vigo genoegen nemen met een doelpuntloze remise (0-0), na eerdere misstappen tegen Real Sociedad (2-0) en Juventus (2-2) in een week tijd. Atlético, dat voor het eerst sinds mei 2018 tegen Espanyol (0-2) niet voor eigen publiek wist te scoren, staat nu op tien punten uit vijf duels in LaLiga.

Celta liet in de eerste helft een goede indruk achter. Het team van trainer Fran Escribá kende een goede fase van min of meer dertig minuten waarin men veel balbezit had, maar ook gevaarlijker leek te zijn dan men daadwerkelijk was voor het doel van Jan Oblak. De beste kansen in het eerste bedrijf waren namelijk voor de ploeg van Simeone.

De beste kans was al in de openingsminuten voor Felipe. Na een vrije trap van Kieran Tripper zag de verdediger hoe Rubén Blanco zijn kopbal met een goede reflex onschadelijk maakte. De doelman van de Galiciërs had daarna ook een antwoord op pogingen van Lodi en Joao Félix en speelde zodoende een belangrijke rol in de doelpuntloze ruststand.

In de tweede helft nam Atlético het initiatief. Joao Félix en Felipe hadden het vizier wederom niet op scherp staan, terwijl Rubén Blanco uitstekend reageerde op een schot van Koke. Hoe los Colchoneros het ook probeerden, de bal wilde er niet in. Een kwartier voor tijd verrichtte Oblak een cruciale redding, na een goede één-twee tussen Brais Méndez en Santi Mina.

In de laatste tien minuten had het duel ook zomaar in het voordeel van Celta kunnen uitvallen. Mina maakte ruimte voor zichzelf en zag hoe zijn schot over het doel van Oblak ging en ook een inzet van Pione Sisto had een beter lot verdiend. Het schot van de buitenspeler was te zwak om de doelman van Atlético te passeren. Opvallend: Joao Félix werd voor het derde opeenvolgende competitieduel na een uur spelen naar de kant gehaald en maakte ook in zijn debuut de negentig minuten niet vol.