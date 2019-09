RB Leipzig herovert koppositie op Bayern München door zege in Bremen

RB Leipzig heeft zaterdagavond de koppositie in de Bundesliga heroverd op Bayern München dankzij een 0-3 overwinning op Werder Bremen. Het elftal van trainer Julian Nagelsmann legde de basis voor de uitzege in de eerste helft, toen Willi Orban en Marcel Sabitzer trefzeker waren. Leipzig heeft dertien punten verzameld uit vijf duels. Bayern, zaterdagmiddag met 4-0 te sterk voor 1. FC Köln, volgt op twee punten.

Leipzig, dat het Champions League-seizoen dinsdag begon met een 1-2 overwinning op Benfica, nam al na dertien minuten spelen de leiding. Christopher Nkunku legde de bal uit een hoekschop panklaar op het hoofd van Orban, die koelbloedig raak kopte in de linkerhoek. Het hoogtepunt van de eerste helft kwam in de 35ste minuut, toen Marcel Sabitzer een vrije trap van twintig meter afstand op fraaie wijze over de muur krulde. Werder-doelman Jiri Pavlenka was volstrekt kansloos op de inzet van de international van Oostenrijk.

Werder, met Davy Klaassen op het middenveld, probeerde na rust terug te komen in de wedstrijd. De thuisspelende ploeg had echter niet het vermogen om het Leipzig lastig te maken, ook niet toen de bezoekers met tien spelers kwamen te staan na de tweede gele kaart voor Konrad Laimer wegens een ongelukkige handsbal. De formatie van Nagelsmann gooide de wedstrijd zeven minuten voor tijd definitief in het slot toen Marcelo Saracchi uit een rebound trefzeker. Het was de eerste keer in negentien opeenvolgende thuisduels dat Werder niet tot scoren wist te komen.