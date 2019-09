Josep Guardiola looft debutant in 8-0 zege: ‘Hij is zo ontzettend slim’

Josep Guardiola was zaterdagavond lyrisch over de prestatie van Manchester City tegen Watford. De regerend landskampioen van Engeland was in eigen huis met liefst 8-0 te sterk voor de laagvlieger, die na de eerste helft al tegen een ruststand van 5-0 in het Etihad Stadium aankeek. Manchester City kwam slechts één doelpunt tekort om de recordzege van stadsgenoot Manchester United op Ipswich Town (9-0) in 1994/95 te evenaren.

“We waren genadeloos op het gebied van afronding. Vijf schoten op doel, vijf doelpunten”, verwees Guardiola naar de tussenstand van 5-0 na slechts achttien minuten. “Soms hebben we twintig pogingen op doel en kunnen we niet scoren. Na onze wedstrijd in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk, een grote reis, hadden we geen tijd om ons goed voor te vereiden. Het was een mooie dag voor iedereen: de zon scheen en veel doelpunten.”

“Je speelt voor de toeschouwers”, antwoordde Guardiola op de vraag of het nodig was dat Manchester City na de rust nog een ruimere overwinning ambieerde. “Ik had niet graag gezien dat mijn team in de tweede helft niet al te veel wilde rennen omdat ze al met 5-0 voorstonden. Dát zou pas een gebrek aan respect zijn. We speelden serieus en we deden niets speciaals. Dat is de beste manier om te spelen.”

Manchester City waagde liefst 28 keer een schot op doel, waarvan 11 daadwerkelijk gericht op het doel van Watford gingen. Met een eindscore van 8-0 heeft de titelverdediger dan ook zeer efficiënt gespeeld. Eric Garcia maakte na een uur spelen zijn debuut in de Premier League, als vervanger van Nicolás Otamendi. Guardiola heeft hoge verwachtingen van de achttienjarige verdediger annex landgenoot.

“Dinsdag speelt hij tegen Preston North End”, verwees Guardiola naar de eerstvolgende bekerwedstrijd. “Een ongelooflijke jongen die de leiding kan nemen. Hij is zo ontzettend slim. Hij heeft goed gespeeld en gaat veel minuten maken.” Benjamin Mendy startte in de basis, maar werd in de rust door Angeliño vervangen. “Hij doet het goed, maar de voorbije twee jaar heeft hij slechts een paar minuten gespeeld", verklaarde de Spanjaard de defensieve wissel. "Het was voor vandaag voldoende, zeker vanwege de ruststand. Angeliño traint goed en verdiende het om te spelen.”