Sparta Rotterdam meldt zich in subtop na ruime zege op RKC Waalwijk

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond met 4-0 gewonnen van RKC Waalwijk, dat na het bezoek aan Het Kasteel nog steeds op de eerste overwinning van het seizoen wacht. Het elftal van trainer Henk Fraser nam voor rust al een voorschot op de thuiszege door treffers van Bryan Smeets en Ragnar Ache. Sparta stijgt naar de vijfde plaats in de Eredivisie, terwijl RKC met slechts een punt hekkensluiter blijft.

Sparta was de bovenliggende partij in de beginfase en de openingstreffer van Smeets kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Halil Dervisoglu, die zelf later ongelukkig de paal raakte, schudde zijn bewaker af aan de zijkant middels een goede actie, waarna zijn voorzet bij Smeets terecht kwam. De middenvelder tekende vervolgens beheerst voor zijn eerste Eredivisie-doelpunt. RKC kwam daarna wat meer in de wedstrijd, al ontbrak het de bezoekers aan stootkracht. Kort voor het rustsignaal verdubbelde Ragnar Ache de voorsprong van Sparta middels een rake kopbal, na een afgemeten voorzet vanaf rechts van Abdou Harroui.

Luttele minuten na rust was het pleit beslecht voor RKC, daar Dervisoglu nu zelf een keer aan het einde van een Sparta-aanval stond. De jonge aanvaller werd vanaf links op maat bediend door Ache en kopte tussen twee RKC-verdedigers in raak. Harroui tekende na een uur spelen in Rotterdam voor zijn tweede assist van de avond, met ditmaal Mohamed Rayhi die met een droge schuiver in de korte hoek van binnen het strafschopgebied voor de vierde Sparta-treffer zorgde. Even later kwam een harde knal van Rayhi op de vuisten terecht van RKC-doelman Etienne Vaessen, die in de eerste 7 competitiewedstrijden al 24 keer de gang naar het net moest maken.

RKC bleef het in de slotfase dapper proberen, met Stijn Spierings als aanjager bij de promovendus uit Waalwijk. Een eretreffer bleef echter uit, omdat Dylan Vente en Mario Bilate niets deden met de geboden ruimte in het strafschopgebied van Sparta. Het elftal van trainer Henk Fraser speelde de wedstrijd rustig uit, terwijl de van PSV gehuurde Joël Piroe nog speeltijd kreeg in het laatste gedeelte. De huurling miste van dichtbij nog een goede kans op de vijfde treffer. Sparta mag zich voorlopig subtopper noemen, RKC komt ondanks het soms goede aanvalsspel maar niet van de laatste plaats in de Eredivisie af.