Frenkie de Jong diep onder de indruk: ‘Ik was toen nog veel kinderlijker’

Frenkie de Jong wil zijn veranderde positie op het veld niet aandragen als reden voor enkele mindere wedstrijden bij Barcelona. In de competitieduels met Real Betis (5-2) en Osasuna (2-2) stond De Jong opgesteld als linkshalf en was hij veel vaker rond het vijandelijke zestienmetergebied te vinden dan voorheen het geval was bij Ajax. De Jong leek zich op die plek onwennig te voelen, maar vindt dat hij op iedere positie goede prestaties moet kunnen leveren.

"Bij Ajax en bij de nationale ploeg heb ik centraal op het middenveld gespeeld, maar dat is anders omdat we speelden met twee controleurs", legt de international uit aan El Periódico "Tegen Real Betis en Osasuna stond ik wijd. maar als ik niet goed heb gespeeld, dan komt dat door mij." De Jong heeft gemerkt dat zijn positie een veelbesproken onderwerp was. "Mensen hadden het er steeds over waar ik precies had moeten staan, maar dat oogde voor mij allemaal absurd. Het is maar een positie op het veld. Ik moet het in de komende wedstrijden gewoon beter doen."

"Ik moet me aanpassen. Ik heb met de trainer gesproken over voetbalgerelateerde dingen, en we hebben video's bekeken, maar hij zou mij niet moeten vragen waar ik het liefst speel. Hij is de trainer en hij beslist", maakt De Jong duidelijk. Hij verzekert zich goed te voelen in Barcelona. "Het maakt niet zoveel uit op welke positie ik sta. Ik ben gelukkig waar ik ook sta, want er staan enorm getalenteerde spelers om me heen."

In het interview wordt De Jong gevraagd wie van zijn ploeggenoten hem het meest hielp nadat hij overkwam van Barcelona. Hij vindt het moeilijk om één naam te noemen. "Iedereen heeft me veel geholpen. Maar Sergio Busquets heeft me wat extra dingen bijgebracht, zoals het aanraden van goede restaurants of het maken van een reservering", aldus De Jong, die tevens wordt gevraagd naar de ontwikkeling van Ansu Fari. De zestienjarige aanvaller kwam tot scoren in de competitieduels met Osasuna en Valencia (5-2).

"Hij heeft heel, heel veel talent", zegt de middenvelder over Fati. "Het is niet normaal voor een zestienjarige om in het eerste elftal te spelen, en al helemaal niet als dat bij Barcelona is. Dan moet je heel goed zijn en werken als een echte prof. Hij is beter dan ik was op mijn zestiende. Ik was op die leeftijd veel kinderlijker. Hij oogt al als een professional." Fati werd met zijn 16 jaar en 318 dagen de jongste doelpuntmaker ooit voor Barcelona, toen hij scoorde tegen Osasuna. Dinsdag werd hij de jongste basisklant ooit van Barcelona in de Champions League (16 jaar, 321 dagen), toen hij aantrad tegen Borussia Dortmund (0-0).