Man City komt tot acht doelpunten na wervelende openingsfase

Manchester City heeft zich op overtuigende wijze hersteld van de nederlaag die vorige week werd geleden tegen het gepromoveerde Norwich City. De regerend landskampioen liet zaterdagmiddag in eigen huis namelijk geen spaan heel van Watford, dat met een 8-0 nederlaag en het schaamrood op de kaken huiswaarts werd gestuurd. Everton verloor tegelijkertijd van promovendus Sheffield United, terwijl Norwich zelf het goede resultaat van vorig weekend geen vervolg kon geven.

Manchester City - Watford 8-0

Watford ging afgelopen seizoen met maar liefst 6-0 onderuit in het Etihad Stadium en die stand stond zaterdagmiddag na achttien minuten spelen al bijna op het scorebord. David Silva opende na een minuut spelen na een fraaie bal van Kevin De Bruyne al de score en vervolgens was er geen houden meer aan voor the Hornets. Via een penalty van Sergio Agüero, een rake vrije trap van Riyad Mahrez en doelpunten van Bernardo Silva en Nicolás Otamendi stond het al snel 5-0 voor the Citizens. De manschappen van Josep Guardiola hadden in de eerste helft nog verder uit kunnen lopen, maar pogingen van Agüero en Bernardo Silva eindigden na de stormachtige openingsfase op de paal.

Josep Guardiola gunde Angeliño na de rust zijn Premier League-debuut namens Manchester City en met de van PSV overgenomen linksback in de gelederen liep de thuisploeg nog verder uit. Bernardo Silva tekende in de tweede helft in een tijdsbestek van tien minuten namelijk voor zijn tweede en derde goal. In het laatste halfuur leken verdere doelpunten uit te blijven, maar dat was buiten De Bruyne gerekend. De Rode Duivel nam met een hard schot van net binnen de zestien de laatste goal van de middag voor zijn rekening. Manchester City meldt zich dankzij de monsterzege op twee punten achter koploper Liverpool, dat zondag op bezoek gaat bij Chelsea.

Everton – Sheffield United 0-2

Slecht speelde Everton niet in de eerste helft, maar bij rust stond Sheffield desondanks op een 0-1 voorsprong. Het enige doelpunt van de eerste helft was een ongelukkige eigen goal van Yerry Mina. Na een kleine veertig minuten probeerde Jordan Pickford de bal weg te boksen na een corner van Oliver Norwood, maar de doelman tastte volledig mis. Vervolgens belandde de bal via Mina in het doel. Sheffield had zelf helemaal geen schot afgevuurd in de eerste 45 minuten; Everton controleerde het duel grotendeels. Na de rust zocht de thuisclub naar de gelijkmaker, zonder veel goede kansen te creëren. Ondanks een enorm overwicht aan balbezit voor Everton was het Sheffield dat de wedstrijd in de slotfase naar zich toetrok: na voorbereidend werk van John Lundstram was Lys Mousset te snel voor Lucas Digne en Michael Keane, waarna hij Pickford beheerst verschalkte: 0-2.

Burnley - Norwich City 2-0

Norwich City won vorig weekend nog verrassend van Manchester City, maar zaterdagmiddag moest Tim Krul al snel de bal uit zijn doel vissen. Ondanks een goede eerste kans voor Teemu Pukki was het na tien minuten aan de overkant raak toen Chris Wood het hoogst sprong bij een corner en de bal met het hoofd achter de Nederlands doelman kegelde. Vier minuten later lag de bal opnieuw in het net dankzij Wood, die Krul met een schot in het dak van het doel andermaal kansloos liet. Norwich kreeg daarna via Moritz Leitner nog wel een snelle kans om iets terug te doen, maar zijn inzet eindigde op de buitenkant van de paal. Burnley neemt dankzij de driepunter in eigen huis voorlopig de achtste plaats over, terwijl Norwich op twee punten boven de rode streep op de vijftiende plek bivakkeert.