Matthijs de Ligt gepasseerd; Maurizio Sarri haalt bezem door opstelling

Matthijs de Ligt heeft zondagmiddag geen basisplaats in de wedstrijd van Juventus tegen Hellas Verona. Trainer Maurizio Sarri kiest voor een centraal duo bestaande uit Merih Demiral en Leonardo Bonucci. De entree van Demiral ten koste van De Ligt is een van de vijf wijzigingen die Sarri doorvoert ten opzichte van het competitieduel met Fiorentina (0-0) van vorige week. Zo staat Gianluigi Buffon voor het eerst dit seizoen onder de lat, in plaats van Wojciech Szczesny.

De oefenmeester ruimt op het middenveld een plek in voor Aaron Ramsey en Rodrigo Bentancur, wat ten koste gaat van Sami Khedira en Miralem Pjanic. Voorin mogen Juan Cuadrado en Paulo Dybala vanaf de aftrap beginnen, waardoor Douglas Costa en Gonzalo Higuaín niet aan de aftrap verschijnen. Costa heeft een spierblessure en zit daarom ook niet bij de wedstrijdselectie. Cuadrado kreeg midweeks al een basisplaats in het Champions League-duel met Atlético Madrid (2-2) en maakte daarin een prachtig doelpunt.

De buitenspeler lijkt beloond te worden voor zijn goede optreden. Voor Buffon, Ramsey en Dybala betekent hun basisplek het eerste optreden van het seizoen vanaf de aftrap. De Welshman heeft zelfs maar vier minuten in de benen voor Juventus, die hij maakte als invaller tegen Atlético. Demiral kwam dit seizoen nog helemaal niet in actie, omdat De Ligt tot dusver de voorkeur kreeg naast Bonucci.

Een andere opvallende wijziging is die onder de lat. Buffon speelt zijn eerste wedstrijd voor Juventus sinds hij terugkeerde van Paris Saint-Germain. Het wordt zijn 902de officiële clubwedstrijd, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Paolo Maldini. Bovendien is het zijn 641ste optreden in de Serie A; Maldini heeft een recordaantal van 647 achter zijn naam. Het duel met Hellas begint om 18.00 uur.

Opstelling Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo