Frenkie de Jong heeft geen spijt: ‘In 2018 zou het anders zijn geweest’

Frenkie de Jong maakte in de zomer de overstap van Ajax naar Barcelona. In een interview met El Periódico de Catalunya erkent de middenvelder dat hij een jaar geleden ook al naar het Camp Nou had kunnen gaan. Hij zette zelf echter een streep door een transfer naar het Camp Nou, ook omdat Ajax geen medewerking wilde verlenen. “Barcelona zocht contact met mijn zaakwaarnemer en Ajax”, blikt de Oranje-international terug.

“Mijn zaakwaarnemer en mijn vader spraken naderhand met iemand van Barcelona, Voor ons was nog een jaar Ajax het allerbeste. We waren van mening dat het niet het moment was om te vertrekken en Ajax wilde mij ook niet verkopen”, vertelt De Jong aan het dagblad. “Mijn zaakwaarnemer belde en zei: ‘Barcelona heeft interesse, we gaan met ze praten’. Als je zoiets hoort, ben je trots en vereerd. Ik ga ervan uit dat het voor iedere voetballer heel speciaal is als je hoort dat een club als Barcelona je wil aantrekken.”

De Jong bleef desondanks nog een jaar bij Ajax en veroverde de dubbel met de Amsterdamse club. “Voor mij was het duidelijk dat ik nog een jaar wilde blijven. Ik zat pas net bij het eerste, ik was enkele maanden geblesseerd geweest en ik had nog niet veel wedstrijden voor Ajax gespeeld. Ik wilde spelen, dingen bereiken en ik vond een latere transfer een betere oplossing.”

De Jong kreeg de vraag of hij vond dat hij zijn aanblijven verschuldigd was aan Ajax of dat hij nog beter moest worden om een transfer naar Barcelona te maken. “Beide”, verzekert De Jong. “Als ik in 2018 naar Barcelona zou zijn gegaan, zou het anders zijn geweest. Toen kenden mensen mij nog niet zo goed als nu. Met Ajax hebben we de halve finales van de Champions League bereikt, de dubbel gewonnen en ik heb meer ervaring opgedaan. Ik heb mezelf als voetballer ontwikkeld. Het was de juiste keuze.”

De Jong stelt dat hij afgelopen seizoen niet per se elke wedstrijd goed wilde spelen om alsnog een transfer naar Barcelona te bewerkstelligen. “Nee, ik speelde alleen in het belang van Ajax. Ik wilde winnen voor Ajax. Diverse clubs hadden interesse, ze zochten contact met mijn zaakwaarnemer en mijn focus lag op het voetbal. In de winterstop zouden we daarover praten.”

De Jong denkt te weten waar hij was terechtgekomen als hij niet bij Barcelona had getekend. “Dat is moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat Manchester City of Paris Saint-Germain. Waarom Barcelona? Het allerbelangrijkste was de manier van spelen en hoe zij mij zagen, wat voor plannen er met mij waren.”