Leicester wint ondanks onorthodox openingsdoelpunt Harry Kane

Leicester City heeft zaterdag in de Premier League voor een verrassing gezorgd. Het team van manager Brendan Rodgers diende in eigen huis Tottenham Hotspur een nederlaag toe, door doelpunten van Ricardo Pereira en James Maddison. Opvallend: de ploeg van Mauricio Pochettino wacht nu al negen uitduels op rij in de Premier League op een zege. Door de overwinning neemt Leicester City voorlopig de tweede plaats in, met elf punten uit zes duels. Tottenham heeft drie punten minder en staat vijfde op dit moment.

In de eerste helft in het King Power Stadium ging het spel op en neer. Het was Leicester City dat na een kwartier spelen op voorsprong leek te komen. Na een scrimmage in de doelmond werkte Wilfred Ndidi de bal binnen, maar de VAR wees uit dat Ayoze Pérez buitenspel stond toen Youri Tielemans het doel van Paulo Gazzaniga onder vuur nam. Laatstgenoemde stond in de basis vanwege het aanstaande vaderschap van Hugo Lloris.

Hoewel Leicester City tevreden kon zijn over de spelopvatting en de doelpogingen in de eerste 45 minuten, was het toch Tottenham dat met een minimale voorsprong de rust inging. Na nog geen half uur spelen tekende Harry Kane op onorthodoxe wijze voor de 0-1. Na een slimme hakbal van Heung-min Son kreeg de aanvaller een duw van Caglar Söyüncü, maar hij bleef op de been. Al struikelend werkte hij de bal uiteindelijk vallend achter Kasper Schmeichel.

Ook in het tweede bedrijf ging het spel van het ene tot het andere strafschopgebied, met kansen voor beide teams. Pogingen van Harvey Barnes, Jamie Vardy en Ndidi boden geen soelaas, terwijl ook Erik Lamela en Son het vizier niet op scherp hadden staan. Na ruim een uur spelen leek Tottenham voor de 0-2 te zorgen. Een inzet van Serge Aurier belandde achter Schmeichel, maar werd afgekeurd wegens buitenspel van Son.

Een hard gelag voor Tottenham, daar Leicester City in het restant van het duel tweemaal toesloeg. Vijf minuten na de afgekeurde treffer kwam het team van Rodgers op gelijke hoogte: na goed voorbereidend werk van Vardy vanaf links eindigde een inzet van Pereira via Danny Rose tegen de touwen. Tottenham zette daarna goed aan, creëerde enkele mogelijkheden, maar bleef met lege handen achter. Vijf minuten voor tijd had Gazzaniga geen antwoord op een lage inzet van Maddison in de linkerhoek: 2-1.