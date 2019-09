Voormalig United-aankoop van 30 miljoen euro stopt plots op 31-jarige leeftijd

Anderson heeft een punt achter zijn professionele loopbaan gezet, zo laat voorzitter Murat Sancak van Adana Demirspor weten. De middenvelder uit Brazilië maakte vorig jaar de overstap naar Turkije, maar ziet ogenschijnlijk geen reden meer om nog door te voetballen. Anderson gaat naar verluidt een, nog onbekende, functie voor Adana Demirspor buiten de lijnen vervullen en heeft genoegen genomen met een flinke salarisverlaging.

Anderson maakte in 2006 de overstap van Gremio de Porto Alegre naar FC Porto en verkaste een jaar later voor liefst dertig miljoen euro naar Manchester United. De Braziliaan maakte aanvankelijk de verwachtingen waar en sleepte ook de Golden Boy-trofee in de wacht. Divers blessureleed en vormverlies zorgden ervoor dat constante prestaties op Old Trafford uiteindelijk uitbleven en de partijen begin 2015 uit elkaar gingen.

Anderson speelde twee jaar voor Internacional de Porto Alegre en kwam afgelopen seizoen tot veertien duels voor Adana Demirspor. Een nieuw seizoen zag de middenvelder blijkbaar niet zitten, alhoewel hij in augustus nog 45 minuten binnen de lijnen kwam in de 2-0 zege op Balikesirspor. Daarna ontbrak de middenvelder keer op keer in de wedstrijdselecties van trainer Ugur Tütüneker.

“Anderson deed het goed in de voorbereiding op het seizoen, maar was niet meer betrokken in de planning”, verklaarde Sancak. “Hij heeft een baan gekregen bij de club, hij ging aan de slag en heeft ervoor gekozen om te stoppen. Hij heeft zijn salaris fors verlaagd, van zes ton naar twee ton. Hij zal blijven werken voor de club. Vooral op het gebied van buitenlandse relaties zal hij goed werk verrichten.” De club wil op 12 oktober een afscheidswedstrijd tegen Besiktas organiseren.