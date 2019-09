Timo Baumgartl laat zich bij PSV inspireren door Cristiano Ronaldo

Timo Baumgartl noemt zichzelf een ‘typische Duitser’. De verdediger, die in de zomer de overstap van VfB Stuttgart naar PSV maakte, ervoer in Eindhoven al snel de verschillen tussen zijn vaderland en Nederland, ‘De Nederlanders zijn wat gemoedelijker en meer flexibel, in Duitsland moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn’, en verbaasde zich over de Hollandse school. “In de eredivisie probeert iedereen verzorgd te voetballen.”

“In de Bundesliga tref je voldoende teams die alleen willen tegenhouden, ze hoeven de bal niet te hebben”, vertelt Baumgartl in de Volkskrant. “In Nederland zie ik andere accenten, er wordt veel op balbezit getraind. En zelfs hekkensluiter RKC probeert aan te vallen, het zou in Duitsland ondenkbaar zijn. Ik vind het juist mooi dat zo'n ploeg durft te voetballen, het is vanzelfsprekend in de eredivisie. Ik waardeer die filosofie.”

“Je bent toch profvoetballer geworden om de bal aan je voet te hebben en er niet achteraan te lopen?”, vraagt Baumgartl zich openlijk af. Als ‘voetballende verdediger’ had hij dan ook weinig aanpassingsproblemen bij PSV. “Na vijf jaar Bundesliga met zijn accent op de fysieke ontwikkeling van een speler was de Eredivisie voor mij de perfecte stap. Mijn kracht is ook aan de bal, ik speel graag bij een ploeg die dominant wil zijn. In Duitsland leerde ik te verdedigen zonder bal, in Nederland profiteer ik van de aandacht voor het spel in balbezit.”

“Een moderne verdediger kan beide componenten samenvoegen.” Baumgartl laat zich inspireren door biografieën van iconen in de sport. “Voor mij is Cristiano Ronaldo het beste voorbeeld dat je elke dag keihard moet werken om je talent te kunnen tonen. Prof ben je 24 uur per dag.” Het credo van de verdediger is dan ook: hard werken doe je nu en niet de volgende dag. “En niet voor tachtig procent, maar altijd volle bak. Op die manier behoort LeBron James op 34-jarige leeftijd nog altijd tot de beste basketballers ter wereld. Toch moet je ondanks die bezetenheid ook de juiste balans vinden.”