De topper tussen PSV en Ajax: een wedstrijd in een wedstrijd

Aanvallend loopt het wel, bij de nummer één en twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Ajax (negentien goals) en PSV (veertien goals) zijn, hoewel de twee nog een wedstrijd te goed hebben, de ploegen met de meeste doelpunten in deze jaargang. Verdedigend is het hier en daar nog een beetje passen en meten voor Erik ten Hag en Mark van Bommel.

Bij Ajax lijkt de zogenaamde restverdediging soms niet goed te staan, waardoor er voor rappe spelers mogelijkheden tot uitbreken is. PSV, dat wat minder ver van de eigen goal verdedigt, heeft minder last van dit probleem: de Eindhovenaren werden dit seizoen minder vaak voorbij gedribbeld dan iedere andere Eredivisie-ploeg (35 keer), zo blijkt uit statistieken van Opta, terwijl dit in totaal zeven ploegen minder vaak overkwam dan Ajax (57 keer).



Voorbijgedribbeld bij Ajax

Speler Aantal Daley Blind 10 Nicolás Tagliafico 9 Lisandro Martínez 7 Hakim Ziyech 6 Vier spelers 4

Voorbijgedribbeld bij PSV

Speler Aantal Olivier Boscagli 6 Pablo Rosario 5 Cody Gakpo 4 Jorrit Hendrix 3 Mohamed Ihattaren 3

Bij Ajax valt op dat vooral de linkerkant kwetsbaar is in dit soort momenten: 26 van de 57 keer dat de Amsterdammers door een tegenstander voorbij werden gedribbeld was Daley Blind, Nicolás Tagliafico of Lisandro Martínez het slachtoffer. Bij PSV staat linksback Olivier Boscagli aan kop in dit klassement, hij lijkt zijn draai in Eindhoven nog niet helemaal gevonden te hebben.

Kijkend naar de Ajacieden en PSV’ers die juist de meeste succesvolle dribbels ondernemen valt het op dat er bij Ajax met Martínez, Edson Álvarez en Blind ook relatief veel ‘verdedigend’ ingestelde spelers in de top vijf staan.



Succesvolle dribbels bij Ajax

Speler Aantal Lisandro Martínez 12 Hakim Ziyech 11 Dusan Tadic 9 Edson Álvarez 6 Daley Blind 6

Succesvolle dribbels bij PSV

Speler Aantal Donyell Malen 10 Mohamed Ihattaren 9 Steven Bergwijn 8 Denzel Dumfries 8 Bruma 7

Bij PSV zijn het vooral de aanvallers die uitblinken qua dribbels, terwijl ook rechtsback Denzel Dumfries met enige regelmaat een mannetje passeert. Het zou dus zomaar kunnen dat de strijd tussen de linkerflank van Ajax en de rechterflank van PSV een sleutelrol krijgt in het duel in het Philips Stadion.