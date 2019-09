Fris AZ oogst lof in Eredivisie; niet één maar twee koningskoppels

Waar Ajax en PSV weer bijna als ouderwets de Eredivisie aanvoeren, is AZ toch de ploeg die dit seizoen qua aanvalsspel de meeste lof oogst in de Eredivisie. De toverwoorden ‘fris’ en ‘onbevangen’ komen meer dan eens voorbij en de cijfers die Calvin Stengs, Myron Boadu en Oussama Idrissi weten te overleggen zijn bijzonder te noemen.

Stengs staat na vijf competitieduels dit seizoen op vier assists, evenveel als in de vorige jaargang in 21 wedstrijden. De rechtsbuiten gaf de assist op alle drie Eredivisie-treffers van Myron Boadu dit seizoen, waaronder twee in de afgelopen speelronde. Stengs is de AZ’er die dit Eredivisieseizoen de meeste kansen creëerde voor medespelers (14), zo blijkt uit statistieken van Opta,maar zijn eigen vizier staat nog niet helemaal op scherp. Van zijn tien doelpogingen eindigde er slechts één op doel, scoren deed hij dit Eredivisie-seizoen nog niet. Daar ligt dus nog voldoende ruimte voor verbetering voor de twintigjarige aanvaller, die overigens wel al tot scoren kwam in de Europa League.

Boadu liet zich afgelopen speelronde dus gelden met twee doelpunten. Het waren zijn vijfde en zesde competitietreffer voor de Alkmaarders, waarmee hij met 18 jaar en 243 dagen oud de jongste speler ooit met zes Eredivisie-doelpunten voor AZ werd. Het vizier van de centrumspits staat zeker wel op scherp: met slechts zes schoten dit Eredivisie-seizoen kwam hij tot drie doelpunten, een schotconversie van vijftig procent. Naast afmaker was hij ook al drie keer aangever van een Eredivisie-doelpunt dit seizoen. En zoals Stengs drie keer de assist leverde op een doelpunt van Boadu, bereidde Boadu driemaal een doelpunt van Idrissi voor. Zo beschikt AZ niet over één, maar over twee van de koningskoppels van deze Eredivisie-jaargang.

Eredivisie 2019/20

Assistgever Doelpuntenmaker Goals Club Calvin Stengs Myron Boadu 3 AZ Myron Boadu Calvin Stengs 3 AZ Dusan Tadic Hakim Ziyech 3 Ajax

Idrissi scoorde dit seizoen dus drie keer op aangeven van Boadu, in totaal was de Marokkaan al vijf keer trefzeker deze Eredivisie-jaargang; alleen Donyell Malen scoorde vaker (zes). De 23-jarige Idrissi zag dit seizoen 36 procent van zijn schoten resulteren in een treffer (5 van de 14). Dat is nog niet gelijk aan de conversie van Boadu, maar wel een flinke verbetering ten opzichte van vorig Eredivisie-seizoen. Toen wist Idrissi met slechts acht procent van zijn doelpogingen te scoren (8 van de 99). Zondag heeft het jeugdige, frisse en onbevangen drietal wederom de kans te excelleren in het Cars Jeans Stadion: ditmaal een uitwedstrijd, tegen ADO Den Haag dus.