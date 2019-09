AZ-fans willen vliegtuig afhuren voor uitwedstrijd tegen Manchester United

Twee AZ-supporters willen een vliegtuig huren voor de uitwedstrijd tegen Manchester United. Fans Walter en Robin vinden de prijzen van de vliegtickets naar Manchester veel te duur en denken met het huren van een vliegtuig de kosten te drukken. “Als de datum bekend is wanneer ze moeten spelen, schiet de prijs van tickets omhoog. Zo simpel is dat", legt Robin uit in gesprek met NH Nieuws.

Een vliegtuig voor zes personen bleek al snel boven het budget te zijn. “Dit kostte 16.000 euro per persoon. Dat was net wat boven het budget", zegt Robin met een knipoog. "Daarna keek ik naar een vliegtuig voor 100 personen. Nog steeds te duur. Uiteindelijk blijkt een vliegtuig voor 185 passagiers een prima prijs op te leveren: 295 euro per persoon. Er is ook nog een andere optie waar je de kaarten erbij kunt kopen."

De twee vroegen bij verschillende bedrijven een offerte aan. “Van heel wat bedrijven kreeg ik geen reactie. Maar van een paar wel. Meer heb je niet nodig", aldus Robin, die inmiddels twee offertes binnen heeft. “Ik heb nu één vinger en ga voor de hele hand."

Momenteel zijn 40 van de 185 plekken gereserveerd. Het plan gaat pas door als alle plekken bezet zijn. “Ik ga niet zelf bijlappen. Maar binnen een half uur zijn de eerste veertig plekken al vergeven. Ik heb er vertrouwen in dat het hele vliegtuig zo vol zit.” De wedstrijd tussen Manchester United en AZ op Old Trafford staat op het programma voor donderdag 12 december (18.55 uur).