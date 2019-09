Gerbrands ontvouwt plannen voor grote veranderingen in Eredivisie

Toon Gerbrands wil samen met andere clubs veranderingen doorvoeren in de Eredivisie. In De Telegraaf ontvouwt de algemeen directeur van PSV zijn plannen. Zo wil hij onder meer naar een competitie met zestien clubs, een competitiestart na Europese voorrondes, een nieuwe speelkalender na de winterstop en een eindfase van de TOTO KNVB Beker met uit- en thuiswedstrijden. Ook wil hij ervoor zorgen dat Eredivisie-clubs pas na de winterstop instromen in het bekertoernooi en pleit hij voor een andere opzet van de Johan Cruijff Schaal.

Gerbrands zegt de charme te begrijpen van het spelen tegen amateurclubs. Toch vindt hij het niets toevoegen aan het opleiden van topspelers. “50 tot 55 wedstrijden per jaar onder zoveel mogelijk weerstand zijn nodig om topspelers te ontwikkelen. Zestien clubs in de competitie verhoogt de weerstand”, zegt de PSV-directeur in de krant. “Speel in de eindfase, vanaf de laatste acht of laatste zestien in het bekertoernooi, uit- en thuiswedstrijden. Een goede bekerwinnaar betekent meer kans op succes in Europa, meer punten in Europa, meer deelnemers in Europa, meer geld uit de Europese ruif en dus meer geld voor de Eredivisie.”

De PSV-directeur geeft aan dat hij een aanzet tot discussie wil geven met zijn plannen. “Laten we dit seizoen een stip aan de horizon zetten, plannen bedenken en dan twee of drie jaar over de invoering doen”, aldus Gerbrands, die de Eredivisie ‘toekomstbestendig’ wil maken. “Zet die stip voor 2022 of 2023. Ik heb het gevoel dat de nieuwe Eredivisie CV-directeur Mattijs Manders kan helpen om die gemeenschappelijke koers te bepalen. Zonder grote compromissen, want dan is iedereen ontevreden.”

Gerbrands wil het deelnemersveld van de Eredivisie terugbrengen naar zestien clubs. Hij denkt daarbij aan een kampioens- en degradatiecompetitie. “Zodat je flexibel kan meebewegen met de internationale voetbalkalender. PSV, maar ook Ajax, AZ en Feyenoord willen meedenken (lees: meebetalen) met een herverdeling van de nationale televisiegelden, als daar tegenover staat dat wij ons verdienmodel in stand kunnen houden met internationaal televisiegeld en transferopbrengsten”, legt hij uit. “Voor het eerst is van belang dat de competitie zodanig wordt ingericht dat de Europese deelnemers maximale kans maken op de groepsfase van de Europese bekertoernooien. Daar wordt voor Nederlandse clubs het grote geld verdeeld. De Eredivisie moet zich daaraan ondergeschikt maken.”

De KNVB is vorig seizoen begonnen met het omgooien van het speelschema, zodat Ajax zo goed mogelijk kon presteren in de Champions League. Dit seizoen is die lijn doorgetrokken met het omgooien van het Eredivisie-programma, ten faveure van de Europese deelnemers. Gerbrands vindt het een goede ontwikkeling, maar ziet liever dat het competitieprogramma slechts voor een half jaar wordt vastgelegd, zodat er later kan worden ingespeeld op veranderingen. Ook wil hij later starten met de Eredivisie als clubs voorrondes spelen om Europees voetbal. “Met zestien clubs in de Eredivisie – en daarmee dertig speelrondes - krijg je daarvoor extra ruimte in de speeldagenkalender. Zo voorkom je ook een gebroken competitie, nu alleen de wedstrijden van de Europese deelnemers zijn verplaatst.”

Gerbrands hoopt bovendien dat internationaal iets gaat veranderen zodat alle landen dezelfde transferperiodes aanhouden. “Tot die tijd moeten wij met de Eredivisie zodanig manoeuvreren, dat het ons bijna niet raakt. Sterker, dat het ons een voordeel oplevert ten opzichte van kleine met ons concurrerende voetballanden als België, Oostenrijk, Oekraïne en Turkije bijvoorbeeld”, aldus Gerbrands, die nog in gaat op zijn plannen om de Johan Cruijff Schaal anders in te richten.

“Speel de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tijdens het seizoen. Niet tussen of rond Europese verplichtingen. Daar is niemand bij gebaat en dat is niet in het belang van de te winnen prijs. Dan gaan coaches spelers sparen, wat ten koste gaat van de kwaliteit en uitstraling van de wedstrijd. Geef coaches ruimte voor meer dan drie wissels. In Engeland mogen coaches in de strijd tussen de kampioen en bekerwinnaar zesmaal wisselen. Nu wordt de Johan Cruijff Schaal niet serieus genomen. Hiervoor is de KNVB nu aan zet”, aldus Gerbrands.