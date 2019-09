Kieft pakt Ajax aan: ‘Vooral Ten Hag, die nogal vol van zijn elftal is’

Ajax won dinsdagavond met 3-0 van Lille OSC in de groepsfase van de Champions League, maar kon desondanks niet op de complimenten van Wim Kieft rekenen. De analist was na afloop bij Veronica bijzonder kritisch op het spel van de Amsterdammers en legde de nadruk op de defensiefe kwetsbaarheid. Lille had immers meerdere grote kansen gehad, zo stelde de oud-spits. Zijn kritiek werd hem niet in dank afgenomen, zo merkte hij zelf. “Wie kritisch op Ajax durft te zijn, krijgt tegenwoordig de wind van voren”, schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf.

Ajax begon de groepsfase van het miljardenbal uitstekend door doelpunten van Quincy Promes, Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico. Kieft zag het team van Erik ten Hag ‘bij vlagen’ goed voetballen, maar hij vond dat er eel mis ging. “Als je jezelf op de borst klopt van: wij zijn Ajax, wij spelen mooi, avontuurlijk, dominant voetbal en vallen altijd aan, dan leg je de lat hoog en word je daar op afgerekend”, aldus Kieft in de krant. “Meer dan PSV, AZ of Feyenoord.”

Erik ten Hag prijst de ontwikkeling van Lisandro Martínez

Kieft vindt dat er nogal wat mankeert aan het spel van Ajax. Zo dominant als vorig seizoen ziet hij de Amsterdammers nog niet spelen. “En dat kan ook niet anders met een totaal ander middenveld. Het is het verschil tussen De Jong-Schöne-Van de Beek of Martínez-Álvarez-Promes in de middenlinie. De paradox is dat Ajax verdedigender speelt, maar tegelijkertijd defensief kwetsbaarder is geworden”, stelt Kieft. “Lille OSC onderstreepte dat, hoewel het drie tot vier enorme kansen verprutste.”

Lisandro Martínez maakt met zijn voetballende vermogen indruk op Kieft. “Maar Álvarez overtuigt mij niet met een doelpunt, als ik hem de rest van de wedstrijd niet zie”, vervolgt Kieft, die ook kritisch is op het spel van Promes. “Hij heeft diepgang, dreiging, komt altijd in het strafschopgebied, maar in de kleine ruimte is hij beperkt. In de omschakeling gaf het trio niet thuis, ondanks hun verdedigende aard en daarom was Ajax kwetsbaar.”

“Zo analyseer je Ajax, kritisch, maar heel normaal en aan de hand van wat ze zelf verkondigen. Vooral Erik ten Hag, die nogal vol van zijn elftal is en maar roept van 'wij Ajax dit' en 'wij Ajax dat'. Toch is het een utopie om te denken dat dit Ajax zo dominant kan spelen als het team van vorig seizoen”, besluit Kieft.