Ajax heeft ‘een volkomen ander idee’ dan PSV inzake het grote geld

Zondag nemen PSV en Ajax het tegen elkaar op in de Eredivisie. De twee Nederlandse topclubs proberen niet alleen nationaal, maar ook op de wereldmarkt stappen te zetten. Beide topclubs voeren wel een andere strategie om internationaal 'het grote geld' binnen te hengelen, zo stelt NRC vast na het voeren van gesprekken met sportmarketeers van beide clubs.

Ajax heeft een kantoor in New York en heeft samenwerkingsverbanden in China, Japan en Australië, waarbij de Amsterdammers zich willen voordoen als 'de club van de toekomst'. PSV focust op landen als Brazilië, Japan, China en Mexico. Medewerkers van PSV praten daarbij niet alleen over voetbal, maar ook over de regio Eindhoven, mondiaal bekend om de toptechnologie aldaar.

De Eindhovenaren geloven dat de bekendheid van de regio uiteindelijk zal leiden tot een sterke merknaam voor de regio én PSV. Ajax heeft 'een volkomen ander idee' over de internationale strategie, met als centraal idee van Ajax als 'de club van de toekomst'. Sportmarketeer Frank van den Wall Bake stelt dat het aandeel van internationale sponsoren laag is bij de clubs.

"Ajax investeert nu in het eigen imago en durft het goede vorige seizoen te kapitaliseren. PSV heeft een uitermate creatief concept bedacht rond de regio. Het zijn eerste stappen." Uit onderzoeken blijkt dat beide clubs hun financiële plafond in Nederland zo goed als bereikt hebben, waardoor men wel internationaal móét kijken. Van den Wall Bake denkt dat Ajax internationaal makkelijker voet aan de grond krijgt vanwege het rijke voetbalverleden, met diverse internationale prijzen en topspelers.

"In een buitenlandse taxi begint iedereen over Johan Cruijff of Marco van Basten en, met alle respect, niemand over Coen Dillen of Willy van der Kuijlen. Ajax is een mondiaal merk. De prestaties van PSV zijn ook van wereldniveau, maar de naamsbekendheid zal altijd minder blijven. Ze ondervangen dat nu goed met de Brainport-stategie, daarmee dragen ze extra bij aan een intercontinentale uitstraling. Uiteindelijk zijn PSV én Ajax mondiale A-merken."