Nathan Aké is goud waard en gidst Bournemouth naar Premier League-top

Nathan Aké heeft vrijdagavond een belangrijke bijdrage geleverd in de overwinning van Bournemouth op Southampton. De Oranje-international opende de score in het St. Mary's Stadium door bij een corner boven de verdediging van Southampton uit te komen en binnen te koppen. Uiteindelijk won Bournemouth met 1-3, waardoor the Cherries naar de derde plek in de Premier League klimmen.

Na negen minuten produceerde Diego Rico een strakke voorzet, waarna de inlopende Aké hoog in de lucht tegen de bal aanliep. De Nederlander begeleidde de bal hard naar de verre hoek, waarbij geen enkele speler van Southampton bij de paal stond en er dus geen doelpunt voorkomen kon worden: 0-1. Nog voor de rust verdubbelde Bournemouth de voorsprong dankzij Harry Wilson. De middenvelder was het eindstation van een prachtige aanval van de bezoekers: 0-2.

Southampton liet het er niet bij zitten en kwam in de tweede helft terug via James Ward-Prowse. Steve Cook beging in het strafschopgebied een overtreding op Che Adams, waarna een penalty volgde. Ward-Prowse hield zijn zenuwen in bedwang en schoot raak: 1-2. Bournemouth hield daarna echter stand en kwam in blessuretijd nog op 1-3 via Callum Wilson. Bournemouth staat nu derde in de Premier League, Southampton blijft op de tiende plek steken.