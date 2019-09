Mainz blijft ondanks assist van Jean-Paul Boëtius in de gevarenzone

1.FSV Mainz 05 heeft een nipte nederlaag geleden op bezoek bij Schalke 04. Die Köningsblauen wonnen met 2-1, door een treffer van Amine Harit kort voor tijd. Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius hadden beiden een basisplaats bij Mainz en laatstgenoemde leverde een assist bij de gelijkmaker van Karim Onisiwo.

Voorafgaand aan het ontmoeting in de Veltins Arena bevond Mainz zich in de gevarenzone, terwijl Schalke met zeven punten uit vier wedstrijden een redelijke seizoensstart doormaakt. Na 36 minuten spelen kwam de thuisploeg op voorsprong. Een slechte uittrap van Mainz-doelman Robin Zentner leidde een aanval van Schalke in, waarvan Suat Serdar uiteindelijk het eindstation was in het strafschopgebied: 1-0.

Een kwartier voor tijd wist Mainz op gelijke hoogte te komen. Boëtius bracht de net ingevallen Onisiwo in stelling, waarna de Oostenrijker op fantastische wijze de bal in de verre hoek wist te krijgen. Harit zorgde uiteindelijk dat de drie punten toch nog in Gelsenkirchen bleven. De Marokkaans international ontving de bal op de rand van het strafschopgebied, speelde zich met een fraaie actie vrij en schoot met buitenkant rechts de winnende treffer binnen.