‘Hij is wel gesterkt doordat Malen, De Jong, en De Ligt dat overal roepen’

Ryan Gravenbech was vorige week een van de talenten die door Ajax-trainer Erik ten Hag werd doorgeschoven naar de A-selectie. De zeventienjarige middenvelder speelt dit seizoen zijn wedstrijden in het beloftenteam van de Amsterdammers. Hans Kaay junior laat zich bij FOX Sports bijzonder lovend uit over Gravenberch.

Kraay jr. krijgt de vraag of hij Gravenberch ook als de ‘nieuwe Paul Pogba’ ziet, zoals hij de afgelopen jaren meer dan eens genoemd is. “Hij lijkt er een beetje op, een zeer slanke en sterke middenvelder. Deze jongen is echt goed, hij kan echt fantastisch voetballen”, reageert Kraay jr. op die bijnaam. “Hij is altijd in de zestien, is ook nog eens altijd aanspeelbaar. De centrale verdedigers zoeken hem, dan speelt hij de aanvallers aan en komt hij er nog eens onder.”

“Hij is wel gesterkt door het feit dat Donyell Malen, Frenkie de Jong, Cody Gakpo en Matthijs de Ligt overal maar van de daken schreeuwen dat de Keuken Kampioen Divisie hen enorm geholpen heeft door daar 40 tot 45 wedstrijden te spelen. Hij gaat dat ook doen”, gaat de analist verder. Gravenberch, die vorig seizoen reeds zijn debuut in de hoofdmacht maakte, speelde dit seizoen tot dusver zes wedstrijden voor Jong Ajax, waarin hij goed was voor drie doelpunten en één assist.

Jong Ajax treedt vrijdagavond aan tegen Go Ahead Eagles en Gravenberch vormt samen met Carel Eiting en Jurgen Ekkelenkamp het middenveld. “Het is goed dat Eiting weer aan voetballen toekomt. Bij Go Ahead Eagles zullen ze er wel niet zo blij mee zijn, want Juan Familio-Castillo en Kik Pierie doen ook mee.”