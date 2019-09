Sierd de Vos onthult alvast woordgrap: ‘Men schrikt als ze FIFA gaan spelen’

Sierd de Vos en Jeroen Grueter zijn dit jaar benoemd tot de nieuwe commentatoren van het computerspel FIFA. Het duo, dat Evert ten Napel en Youri Mulder opvolgt, moest 96 dagen lang teksten opnemen. Het tweetal erkent vrijdagavond bij De Wereld Draait Door dat beiden op een gegeven moment vermoeid raakten.

De Vos vertelt dat de sfeer bij FIFA nu anders is dan voorheen. "Het is heel anders geworden. Evert was een echo van zijn tijd, een geweldige commentator. Het gevoel van het volk bracht hij in de huiskamer. Hij was minder een acteur", zegt de tv-commentator, die aangeeft dat het veel werk was om meerdere versies in te spreken.

De commentator geeft aan dat er qua commentaar vaak sprake is van drie versies: de low-versie, de medium-versie en de hysterische. Grueter vertelt dat ze de teksten die werden aangeleverd wel een eigen twist hebben gegeven. "We hebben het ons eigen gemaakt", aldus Grueter. De Vos: "Wat ook leuk is: Evert en Youri zijn het altijd met elkaar eens. Maar dat is niet normaal."

De Vos legt uit dat het duo ook gespeelde frictie acteert. "Jeroen poneert iets in dat spel en dan zeg ik: geef mij nou eens gelijk, man! Dan krijg je wat discussie in het spel. Mensen schrikken zich kapot als ze het gaan spelen. Wij mogen er kleur aan geven", lacht De Vos, die erkent dat de meligheid zijn intrede begon te doen bij het tweetal.

“Als je uren tot elkaar veroordeeld bent in zo'n kleine ruimte, treedt de meligheid in werking. Er is bijvoorbeeld een kopbal van Sadio Mané, een geweldige spits. Mané, MANÉ, KOP TOCH! Wat gaat-ie naast, zeg. Het lijkt wel of hij een vierkant hoofd heeft. Oh nee, dan had hij natuurlijk Sadio Carré geheten. Snap je? Dat zit dan wel in het spel”, besluit De Vos lachend.