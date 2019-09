Hans Kraay junior deelt ‘dikke drie’ uit: ‘Ik heb ze zelden zo slecht gezien’

Feyenoord kende donderdagavond een tegenvallende start van de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers gingen in Schotland met 1-0 onderuit tegen Rangers FC, een nederlaag die voornamelijk te wijten was aan een matige eerste helft. Hans Kraay junior schrok een beetje van het spel van Feyenoord in de eerste 45 minuten van de wedstrijd.

“Ik vond Feyenoord, en de supporters zullen dat met me eens zijn, een dikke drie in de eerste helft”, zegt Kraay jr. bij FOX Sports. Feyenoord verloor uiteindelijk door een doelpunt van Sheyi Ojo, dat halverwege de eerste helft viel. “Ik heb ze zelden zo slecht gezien. Dan herpakken ze zich nog een beetje, maar 3-0 of 4-0 bij rust was heel normaal geweest. Ik zag Edgar Ié, wat een Kuip-held aan het worden was, een keer of twee zo simpel worden weggezet.”

“Ridgeciano Haps schoot een aantal ballen de tweede ring in. Gelukkig zag het er de tweede helft iets beter uit”, gaat de analist verder. AZ kende met een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Partizan Belgrado een betere start van het hoofdtoernooi van de Europa League. “Op het moment dat met 2-1 achter komen met tien man, is het bijna klaar. Dan komen Calvin Stengs en Myron Boadu toch nog een keertje.”

“Het straalt niet alleen omdat ze scoren, maar ze stralen voetbalplezier uit. Ook als het 0-0 staat. Ik vind dat we Idrissi af en toe tekort doen met z'n allen. Hij heeft er ook al de nodige doelpunten en assists voor zijn rekening genomen, een heerlijke speler”, besluit een lovende Kraay jr. zijn verhaal. Idrissi was dit seizoen reeds goed voor zes doelpunten en drie assists in twaalf officiële wedstrijden voor AZ.