Vardy: ‘Hij wilde geen auto, hij wilde iedere dag lopend naar de club komen’

Leicester City haalde N'Golo Kanté in de zomer van 2015 voor negen miljoen euro weg bij het Franse SM Caen. Na met the Foxes kampioen te zijn geworden, vertrok de middenvelder een jaar later voor bijna 36 miljoen naar Chelsea. Jamie Vardy haalt in gesprek met BT Sport herinneringen op aan zijn voormalig ploeggenoot.

“Ik weet nog dat hij binnengehaald werd en geen auto wilde, omdat hij dacht dat hij iedere dag lopend naar de training kon komen. Het is eigenlijk een opsomming: het is zo'n aardige jongen en op het veld is hij fantastisch. Het maakt niet uit waar hij was, hij ging altijd de bal terughalen”, vertelt Vardy, die zelf door Leicester in de zomer van 2012 voor iets meer dan één miljoen euro werd overgenomen van Fleetwood Town. Riyad Mahrez was een andere naam die deel uitmaakte van het kampioensteam van the Foxes.

Kanté terug op de training bij Chelsea.

“Hij vond het geweldig om trucjes uit te halen. Iedere dag, ook al werkte het niet. Ik kan me nog een geweldige goal van hem herinneren tegen Chelsea”, vervolgt de 32-jarige spits, die dit seizoen tot dusver goed was voor drie doelpunten en één assist in zes officiële wedstrijden voor Leicester. Vardy heeft tevens lovende woorden over voor Wes Morgan, die tijdens het sensationele seizoen aanvoerder was.

“Morgan is alles wat een aanvoerder moet zijn. Hij heeft me op sleeptouw genomen vanaf het moment dat ik tekende”, stelt Vardy over Morgan, die sinds januari 2012 voor Leicester City speelt. “Het voelde helemaal niet raar tijdens het seizoen dat we kampioen werden, iedereen had het gewoon naar zijn zin en we bleven het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Geen opzwepende speeches, maar gewoon een selectie die van het seizoen genoot.”