‘Geweldige’ Matthijs de Ligt krijgt een oppepper na flinke kritiek

Matthijs de Ligt maakte deze zomer de overstap van Ajax naar Juventus, maar de twintigjarige verdediger weet nog geen onuitwisbare indruk achter te laten in Turijn. De Oranje-international wordt bij tijd en wijle aangepakt door de Italiaanse pers, maar Fabio Capello steunt De Ligt. De oud-trainer van la Vecchia Signora vindt dat men geduld moet hebben.

"Hij is jong en moet de tijd krijgen om zelfvertrouwen te vinden in een nieuwe omgeving en met nieuwe medespelers", geeft de 73-jarige Capello aan in een interview met Tuttosport. De ervaren trainer kent geen twijfels over de klasse van de Oranje-international. "Zijn kwaliteiten staan echt niet ter discussie. Hij is een geweldige verdediger."

Sarri over De Ligt: 'Platini had het in zijn eerste maanden ook moeilijk bij Juventus'

Juventus leek woensdagavond in de Champions League op weg naar drie punten, maar Atlético Madrid wist een 0-2 achterstand in de tweede helft weg te poetsen: 2-2. Capello stelt dat Juventus goed terug zal komen van deze domper en misschien wel het miljardenbal kan winnen. "Ik heb veel karakter gezien op een moeilijk veld in het Wanda Metropolitano."

"Juventus heeft geleden, maar de spelers gaven alles. Het was een ander Juventus dan de Juventus tegen Fiorentina (0-0, red.). Ze benaderden Atlético zonder vrees. Juventus nam op het eind zelfs geen genoegen met een punt en ging nog op zoek naar de 2-3. Ik ben ervan overtuigd dat, als Juventus dit karakter iedere wedstrijd toont, ze de finale gaan halen."