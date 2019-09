‘Diepe crisis eist op korte termijn volgend slachtoffer bij Ajax-opponent’

De crisis bij Valencia houdt voorlopig aan. De Spaanse club, tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League, nam onlangs al afscheid van trainer Marcelino García Toral. Nu weten verschillende Spaanse media, onder wie Cadena SER, Marca, Las Provincias en Superdeporte, te melden dat ook sportief directeur Pablo Longoria Valencia op zeer korte termijn gaan verlaten.

President Anil Murthy onderhandelt momenteel met Longoria over het beëindigen van zijn tot 2021 lopende contract. De 32-jarige Spanjaard was sinds februari 2018 werkzaam bij Valencia, nadat hij overkwam van Juventus. Bij la Vecchia Signora was Longoria hoofdscout, nadat hij eerder bij Sassuolo, Atalanta, Recreativo Huelva, Newcastle United en Racing Santander had gewerkt. Hij verliet Juventus anderhalf jaar geleden, omdat hij bij Valencia een solide project voor de lange termijn zag. Op dit moment is er bij los Che echter een onwerkbare situatie ontstaan, wat Longoria heeft doen besluiten om te vertrekken.

Parejo: 'Dit was het enige juiste antwoord op alle hectiek'

Trainer Marcelino werd onlangs op straat gezet, wegens onenigheid met clubeigenaar Peter Lim. Algemeen directeur Mateu Alemany was daar niet bepaald een voorstander van en daarom lijkt diens rol ook uitgespeeld binnen Valencia, zo schrijft Marca. Het heeft Longoria doen besluiten om zijn contract in te leveren, aangezien hij in 2018 werd binnengehaald op voorspraak van Alemany en Marcelino. Het ligt voor de hand dat ook Alemany binnen afzienbare tijd zal vertrekken bij Valencia, al maakt een torenhoge afkoopclausule dat voorlopig nog onmogelijk.

Als Alemany ontslag neemt, dient hij drie miljoen euro te betalen. De algemeen directeur wil graag met Lim op de tafel, om tot een akkoord over zijn vertrek te kunnen komen. In de Spaanse media wordt Robert Fernández momenteel genoemd als mogelijke opvolger van Alemany of Longoria. De 57-jarige Spanjaard werkte tussen 2015 en 2018 als sportief directeur bij Barcelona en zit momenteel zonder club.

Voor Valencia, de werkgever van Jasper Cillessen, wacht komende zondag de thuiswedstrijd tegen Leganés. Los Che begonnen de groepsfase van de Champions League afgelopen dinsdag met een 0-1 zege op Chelsea. Over twee weken wacht in het miljardenbal het thuisduel met Ajax, dat het toernooi begon met een 3-0 overwinning op Lille OSC.