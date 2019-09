David Neres krijgt flinke tegenvaller te verwerken en maakt plaats

David Neres is niet opgeroepen voor de komende interlands van Brazilië. Het Zuid-Amerikaanse land speelt in oktober wedstrijden tegen Senegal en Nigeria en de aanvaller van Ajax zal dan niet van de partij zijn, zo meldt de Braziliaanse voetbalbond. Bondscoach Tite heeft voor het eerst dit jaar besloten de buitenspeler niet op te nemen in zijn selectie.

Neres maakte afgelopen maart zijn debuut voor de nationale ploeg bij het duel met Tsjechië. Afgelopen zomer maakte de aanvaller nog onderdeel uit van de selectie op de Copa América. Vorige maand werd Neres wederom opgeroepen door Tite voor de wedstrijden tegen Colombia en Peru, maar nu heeft de bondscoach anders bepaald.

Tite heeft wel ruimte in zijn selectie voor onder anderen aanvallers Neymar, Richarlison en Everton. Gabriel Barbosa, die bij Internazionale geen potten kon breken, is voor het eerst sinds 2016 weer aanwezig bij de nationale ploeg. Linksback Renan Lodi van Atlético Madrid en Matheus Henrique, middenvelder van Grêmio, zijn voor het eerst opgeroepen.