Matthijs de Ligt krijgt een zeven: ‘De ware Italiaan was bij zijn man gebleven’

Matthijs de Ligt heeft tot op heden nog niet helemaal weten te overtuigen in Italië. De verdediger van Juventus maakt volgens menigeen af en toe een weifelende indruk, waardoor de tegenstander soms weet te profiteren. Afgelopen woensdag tegen Atlético Madrid (2-2) in de Champions League had De Ligt echter geen schuld aan de goals, vindt Henk Spaan.

"Het doelpunt van Héctor Herrera (2-2, red.) heb ik een flink aantal keren teruggekeken en van een fout van De Ligt kunnen we niet spreken", schrijft de journalist in zijn column voor Het Parool. "Toch zag het er niet typisch Italiaans uit wat hij deed toen Herrera de lucht in ging. Matthijs stond bij nummer 19, spits Diego Costa, die hem kennelijk was toegewezen."

Sarri over De Ligt: 'Platini had het in zijn eerste maanden ook moeilijk bij Juventus'

De corner kwam uiteindelijk terecht bij José Maria Giménez en Herrera. Laatstgenoemde speler van Atlético torende boven de verdedigers van Juventus uit en begeleidde de bal naar de lange hoek. "De Ligt liet zijn man achter. In een uiterste poging probeerde hij nog bij de twee Zuid-Amerikanen in de buurt te komen. Hij was te laat. Herrera kopte binnen."

"Omdat De Ligt te veel wilde doen, leek het alsof hij lucht dekte", vervolgt de columnist, die het optreden van de twintigjarige Oranje-international tegen Atlético met het cijfer zeven waardeert. "De ware Italiaan was bij zijn man gebleven. Desnoods om zijn man een mop te vertellen. Maar nooit gaat een Italiaan bij zijn man vandaan."