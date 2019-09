‘KNVB onderneemt actie en gaat snel in gesprek met Sergiño Dest’

De KNVB gaat op korte termijn in gesprek met Ajax-verdediger Sergiño Dest om zijn toekomst als international te bespreken, zo meldt Voetbal International vrijdagmiddag. De rechtsback heeft zijn debuut in de nationale ploeg van de Verenigde Staten al gemaakt, maar kan nog voor Oranje uitkomen omdat de wedstrijden met Team USA slechts oefenduels waren.

Dest werd opgeleid bij Ajax en doorliep als jeugdinternational de Amerikaanse teams. Nu hij is doorgebroken onder trainer Erik ten Hag en in beeld is gekomen bij de Amerikaanse bondscoach, hoopt de Nederlandse voetbalbond te voorkomen dat opnieuw een Nederlands talent met dubbel paspoort voor een interlandloopbaan onder andere vlag kiest.

Dest heeft zich stormachtig ontwikkeld en dat bleef niet onopgemerkt bij bondscoach Gregg Berhalter. Hij liet Dest de afgelopen interlandperiode debuteren tegen Mexico, waarna de verdediger ook in actie kwam tegen Uruguay. In oktober staan voor de Verenigde Staten de wedstrijden tegen Cuba en Canada in de Nations League op het programma. Als Dest in een van die wedstrijden in actie komt, zit een toekomst als Oranje-international er definitief niet meer in.

Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje, zei onlangs al dat er een gesprek met Dest op de planning stond. Dat onderhoud kon destijds geen doorgang vinden, maar nu gaat de bond alsnog om de tafel met de Ajacied. Dest gaf bij het verlengen van zijn Ajax-contract al aan dat hij snel een keuze wil maken. “Ik heb beide opties nog steeds opengehouden. Dat zal ik ook blijven doen, tot ik voor een moment sta waarop ik de keuze moet maken. Het zal snel naar voren gebracht kunnen worden, maar nu nog niet.”