Botteghin spreekt Feyenoord-fans aan: ‘Het gaat natuurlijk veel te ver’

Eric Botteghin heeft het opgenomen voor Rick Karsdorp, die het aan de stok heeft gekregen met een aantal Feyenoord-supporters. Donderdagavond gaf de rechtsback na afloop van de 1-0 nederlaag tegen Rangers FC aan dat fans hem en zijn familie het nodige hebben toegewenst. "Ik snap dat de fans na een nederlaag met een groepje afspreken om met twintig of dertig man naar mij te wijzen of hun middelvinger op te steken. Dat is oké, maar dan ga ik wel even verhaal halen. Misschien moet ik dat niet doen, maar ik ben ook een emotionele jongen", zo zei Karsdorp. De verdediger krijgt bijval van aanvoerder Eric Botteghin.

"Ik krijg zelfs privéberichten. Wat moet ik er eigenlijk nog meer over zeggen? Die jongens zitten zielig achter hun telefoon. Ze kunnen beter een keer naar Feyenoord komen en het dan tegen me zeggen. Niet dat ik dan wat gaan doen, maar ze moeten mijn gezin en familie gewoon met rust laten. Over mij mogen ze alles zeggen, maar dat moeten ze niet doen", zo zei Karsdorp donderdag. Hij gaf aan dat het niet de eerste keer is dat hij wordt lastiggevallen. “In mijn eerste periode bij Feyenoord heb ik het ook al een keer gehad. Ik hoop dat het stopt, want ik ben natuurlijk een jongen die hier al heel lang zit.”

Op de clubwebsite van Feyenoord reageert Botteghin: “Natuurlijk begrijpen we de teleurstelling van de meegereisde supporters”, aldus de Braziliaanse centrumverdediger. “Die voelen we zelf ook en het is ook prima als ze die na afloop uiten. We kunnen wel tegen een stootje, snappen de emotie direct na afloop van een verloren wedstrijd. Echter het gaat natuurlijk veel te ver een speler helemaal kapot te schelden en daarna via apps en social media hem en ook zijn familie vreselijke dingen toe te wensen. Natuurlijk betreft het een klein groepje, maar het raakt ons wel.”