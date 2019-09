Ten Hag wil alleen functionele trucjes zien tegen ‘cowboys’ van PSV

Erik ten Hag wil zondag tegen PSV geen risico nemen met Donny van de Beek. De aanvallende middenvelder is op de weg terug van een spierblessure. De Oranje-international is hersteld en heeft de groepstraining hervat, maar Ten Hag kon vrijdag niet aangeven of Van de Beek al klaar is voor een basisplaats. Hakim Ziyech, die na de wedstrijd tegen Lille OSC in de Champions League aangaf wat last te hebben van zijn hamstring, is volgens de coach wel gewoon klaar voor een basisplaats.

“Ik ben niet bereid om risico te nemen”, zei Ten Hag tijdens de persconferentie over Van de Beek. “De wedstrijd tegen PSV is belangrijk, maar daarna spelen wij nog veel meer belangrijke wedstrijden. Hij is woensdag weer ingestroomd en vandaag traint hij weer. We gaan kijken hoe hij eruit komt en hoe zijn reactie is. Daarna zullen we een keuze maken.” Ziyech maakte dinsdag de negentig minuten niet vol. “Het is duidelijk dat hij wat klachten heeft”, aldus de trainer. “Het is geen blessure, maar we moeten oppassen dat het geen blessure wordt. Ik denk dat je dinsdag kon zien dat hij wel gewoon honderd procent is. We hebben nog twee dagen en ik ga ervan uit dat het goed genoeg is en hij zondag kan aantreden.”

>

Ten Hag: 'Oppassen voor de vier cowboys van PSV'

Ten Hag gaf aan dat hij zondag uit wil gaan van eigen kracht. “Dat doen we tegen Juventus, tegen Real Madrid, we deden het tegen Lille en dat zullen we tegen PSV ook doen”, vervolgt de Ajax-trainer, die PSV omschrijft als ‘een goede ploeg’. “Met name de aanval springt in het oog. Achterin hebben ze een blok van zes en voorin hebben ze vier cowboys.”

Ajax maakte dinsdag indruk in de Champions League. Na afloop was er toch wat kritiek op de Amsterdammers, omdat sommige spelers te vaak de trucendoos open gegooid zouden hebben. Ten Hag nam na afloop het woord 'circus' in de mond. “Ik houd van attractief voetbal en als het functioneel is, dan houd ik ook van trucjes. Maar ik denk dat we daarin doorsloegen”, zei de trainer vrijdag. “Ik heb functionele trucjes gezien en dat juich ik toe. Als een truc averechts werkt, doordat je ruimtes en kansen weggeeft, dan zijn we doorgeslagen. Als het een doel wordt in plaats van een middel, en het heeft het een averechts effect, dan irriteer ik me daaraan", aldus Ten Hag.