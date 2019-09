Ajax-assistent: ‘Ik zal wel flink worden afgezeken, maar dat kan ik wel hebben’

Richard Witschge voelt zich als een vis in het water bij Ajax. De oud-middenvelder, die vrijdag zijn vijftigste verjaardag viert, is blij met zijn rol als 'tussenpersoon' in de spelersgroep van de Amsterdammers, zo vertelt de voormalig international op de website van zijn werkgever.

"Ik heb een bijzondere rol binnen de staf", zegt Witschge. "Ik sta iets meer tussen de jongens, weet wat er gaande is in de spelersgroep. Ik hoor dingen, zie dingen, ook privézaken. Ik ben een soort tussenpersoon, probeer alles zo goed mogelijk bij elkaar te laten komen. Als ik weet dat een speler ergens mee zit, kan ik dat terloops aangeven bij Erik (ten Hag, red.). ‘Laat hem maar een beetje met rust vandaag’. Dat soort zaken. En het werkt natuurlijk ook andersom."

Witschge bekleedt de functie sinds vorig jaar en heeft het erg naar zijn zin bij Ajax. "Ambitie om zelf hoofdtrainer te worden heb ik niet. Dit is een rol die bij me past, die ik heerlijk vind. Ik voel me als een vis in het water." Witschge ziet dat de voetbalwereld enorm is veranderd in vergelijking met toen hij voetballer was. "Het is anders, commerciëler. Op jonge leeftijd word je al door iedereen gek gemaakt. De verdiensten zijn enorm. Jongens van nu kunnen niets meer doen of het staat al op Twitter, Instagram of Facebook. Wij hadden nog iets meer een privéleven."

Deze vrijdag is Witschge vijftig jaar geworden. "Ik verwacht voor mijn 50ste ook nog wel een gedicht van mijn vriendengroep, de Hoofddorp-groep. Dat is een traditie: het is een soort roast. Daar zullen wat mooie dingen inzitten. Avonturen die je samen hebt beleefd of domme dingen die je hebt gedaan. Ik zal wel flink worden afgezeken, maar dat kan ik wel hebben. We gaan ook nog een weekend weg met mijn broer Rob, nog drie vrienden en met alle vrouwen. Waar we naartoe gaan weet ik niet, dat is een verrassing."