‘Ajax heeft een hechter blok, PSV is die puzzel nog aan het maken’

In speelronde zes van de Eredivisie staat de eerste absolute kraker van het seizoen op het programma. Zondagmiddag ontvangt PSV om 16.45 uur koploper Ajax. Beide ploegen zijn hun Europese seizoen deze week goed van start gegaan met een overwinning en hopen die lijn door te trekken in de vaderlandse competitie. David Endt, voormalig teammanager van de Amsterdammers, laat in onderstaande video in gesprek met DAZN weten dat hij een andere wedstrijd verwacht dan vorig seizoen in het Philips Stadion, toen de ploeg van trainer Mark van Bommel met 3-0 won.

David Endt: ‘Ik geloof niet dat het 3-0 gaat worden voor PSV’