FC Twente kan vrijdagavond geschiedenis schrijven tegen Heracles Almelo

FC Twente en Heracles Almelo zijn elkaars tegenstander op de zevende speeldag van de Eredivisie. De ploeg van Gonzalo García García is een van de vier teams in de Eredivisie die dit seizoen nog geen nederlaag in competitieverband leed. Heracles Almelo startte het seizoen met twee remises en twee nederlagen, maar de laatste twee competitieduels werden in winst omgezet. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Grolsch Veste, vrijdagavond vanaf 20.00 uur.

O FC Twente won tien van de laatste elf thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo (een nederlaag, allemaal in Eredivisieverband) en hield in zes van deze ontmoetingen de nul.

O Heracles Almelo is ongeslagen in de laatste drie Eredivisiewedstrijden (twee zeges, een remise) en kan voor het eerst sinds september 2018 ongeslagen blijven in vier opeenvolgende competitieduels (vier zeges).

O FC Twente pakte in de Eredivisie gemiddeld meer punten per wedstrijd tegen Heracles Almelo dan tegen elk ander huidig Eredivisie-team (2,0).

O FC Twente is ongeslagen in de eerste zes competitieduels (drie zeges, drie remises) van het Eredivisie-seizoen en kan pas de tweede promovendus ooit worden die in de eerste zeven wedstrijden ongeslagen blijft, na GVAV in het seizoen 1960/61 (vier zeges, drie remises).

O Geen Eredivisie-speler kwam dit seizoen tot meer intercepties dan Orestis Kiomourtzoglou (vijftien, net als Hicham Faik en Sebastian Holmén).

O FC Twente wist in vier van de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden minimaal drie keer te scoren, waaronder de laatste twee; de laatste keer dat dit de club uit Enschede drie keer op rij lukte was in december 2009.

O Gonzalo García García was in zijn Eredivisie-carrière één keer trefzeker in De Grolsch Veste: met Heracles Almelo tegen FC Twente, op 8 februari 2008 (2-1).

O Alleen Willem II (1014 keer) leed dit Eredivisie-seizoen vaker balverlies dan Heracles Almelo (941 keer), terwijl procentueel gezien alleen AZ (15,7%), Ajax (16,7%) en PSV (19,2%) minder balverlies leden dan FC Twente (19,8% - 810 keer met 4082 balcontacten).

O FC Twente kwam dit Eredivisie-seizoen 13 keer tot scoren met 55 schoten en heeft daarmee de hoogste schotconversie van de hele Eredivisie (23,6%).

O Alleen Dusan Tadic (48) en Gyrano Kerk (44) noteerden dit seizoen meer balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied dan Cyriel Dessers (41, gelijk met Donyell Malen).