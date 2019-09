Scheidsrechter lacht om vraag van Karsdorp: ‘Ik weet de regels niet’

Rick Karsdorp verloor donderdagavond met Feyenoord de eerste wedstrijd in de Europa League van Rangers FC (1-0). De Rotterdammers kwamen in de eerste helft nog met de schrik vrij, toen James Tavernier een penalty miste. Die strafschop werd veroorzaakt door een handsbal van Edgar Ié; Karsdorp was er niet zo zeker van en wilde graag dat scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz de VAR zou raadplegen.

Wat de rechtsback van Feyenoord niet wist, is dat er in de Europa League geen gebruik wordt gemaakt van een videoscheidsrechter. "De vorige keer had ik het ook al in de play-offs van de Europa League. Ik weet de regels niet, wanneer er een VAR is", reageert Karsdorp bij FOX Sports. "Vorig jaar in de Champions League was er wel een VAR, dus ik dacht misschien nu ook in de groepsfase van de Europa League."

Lahoz kon wel lachen om de vraag van Karsdorp. "Hij verstond me niet goed, dus misschien is mijn Engels ook niet helemaal goed. Maar blijkbaar was er geen VAR. Dat is jammer, want ik weet niet of het een penalty was", aldus Karsdorp, die zag dat Feyenoord het moeilijk had in Glasgow. "Het was heel moeilijk, terwijl je nog goed begint. Daarna kom je steeds te laat, verlies je duels. Dan wordt het gewoon heel lastig."

Feyenoord keek bij rust tegen een 1-0 achterstand aan door een treffer van Sheyi Ojo. "In de rust probeer je het recht te zetten, door met elkaar te praten. En dan zie je dat je in de tweede helft wel gewoon kan voetballen en kansen krijgt. Het is jammer dat dat niet negentig minuten lang was." De volgende Europa League-wedstrijd van de ploeg van trainer Jaap Stam is op donderdag 3 oktober thuis tegen FC Porto.