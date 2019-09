De Keuken Kampioen Divisie: alle antwoorden op je vragen

Naast de spanning en sensatie die de Keuken Kampioen Divisie te bieden heeft, bevat de competitie een extra element dat uniek is in Europa. In de Keuken Kampioen Divisie wordt gewerkt met periodes en hiermee is de competitie als het ware in vier delen verdeeld. Maar hoe werken de periodes eigenlijk? Hieronder een uitleg.

In tegenstelling tot eerdere seizoenen tellen de eerste twee speelrondes wél mee voor Periode 1. Er zijn in een heel seizoen vier periodes. De periodes zijn als volgt verdeeld:

Periode 1: Speelronde 1 t/m 9

Periode 2: Speelronde 10 t/m 19

Periode 3: Speelronde 20 t/m 28

Periode 4: Speelronde 29 t/m 38

Periodekampioen

Per periode wordt er een team kampioen van de periode. De periodekampioen is het team dat gedurende de negen (periode 1 en 3) of tien (periode 2 en 4) wedstrijden van de desbetreffende periode het meest aantal punten heeft gehaald. Mocht het puntenaantal van meerdere teams gelijk zijn, wordt er gekeken naar het doelsaldo. Is het doelsaldo eveneens gelijk, is het aantal gescoorde doelpunten beslissend. En als dat ook geen beslissing brengt, dient er een beslissingswedstrijd te worden gespeeld op neutraal terrein.

Het team dat periodekampioen wordt, ontvangt bij het behalen van de periodetitel het Bronzen Kampioensschild. Naast het winnen van het Bronzen Kampioensschild, verdient de periodekampioen ook een ticket voor de Keuken Kampioen Play-Offs. Deze worden aan het einde van het seizoen gespeeld en via deze weg kunnen Keuken Kampioen Divisie-ploegen promotie naar de Eredivsie afdwingen.

Reglementen Periodekampioenschappen

- Alle teams kunnen periodekampioen worden;

- Als een team zich tweemaal weet te kronen tot periodekampioen, zullen ze tweemaal het Bronzen Kampioensschild ontvangen. Het gewonnen ticket voor de Keuken Kampioen Play-Offs is maar één keer te winnen. Het Play-Off ticket schuift in dat geval door naar de nummer twee van de periodestand;

- Als de periodekampioen zich aan het eind van het seizoen weet te kronen tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, zal het gewonnen Play-Off ticket van de periodewinst NIET doorschuiven naar de nummer twee van de periode, maar naar de eerstvolgende in de eindklassering op de algemene stand;

- Bij een periodekampioenschap van een belofteploeg gaat het Play-Off ticket eveneens door naar de nummer twee van de periode. Belofteploegen zijn immers uitgesloten van deelname aan de Keuken Kampioen Play-Offs;

- Mocht er bij de bovenstaande scenario’s een ploeg op de tweede plek eindigen die zelf al een Play-Off ticket heeft bemachtigd (of uitgesloten zijn van deelname aan de Keuken Kampioen Play-Offs), vervalt deze kwalificatie en wordt het overgebleven Play-Off ticket aan het eind van het seizoen extra uitgegeven op basis van de eindklassering.

Individuele prijzen

Iedere periode worden er eveneens Bronzen Kampioensschilden uitgereikt. De prijzen worden uitgereikt aan de volgende categorieën:

- Beste Speler

- Beste Keeper

- Beste Talent

- Beste Trainer

- Topscorer

Deze titels zijn op basis van de wedstrijden die gespeeld zijn in de desbetreffende periode. Het Beste Talent en de Beste Trainer worden bepaald door alle aanvoerders en trainers van de Keuken Kampioen Divisie-clubs. Voor de verkiezing van Beste Speler en Beste Keeper hebben de fans ook een aandeel in de stemronde. Na afloop van de laatste speelronde gaat de online stembus op de Keuken Kampioen Divisie-website open en kunnen fans stemmen op hun favoriet. De winnaars worden in de week na het einde van de periode bekendgemaakt.