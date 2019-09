Hakim Ziyech: indrukwekkende cijfers voor Ajax, maar niet tegen PSV

Hakim Ziyech was in 2019 direct betrokken bij 31 doelpunten van Ajax in alle competities. Daarmee is hij inmiddels wat betreft rendement bezig met zijn op één na beste jaar voor de Amsterdammers, zo zocht Opta uit. Met nog genoeg duels in 2019 voor de boeg is het slechts een kwestie van tijd dat Ziyech zijn aantal goals en assists van 2018 overtreft.

Ziyech was in het eerste half jaar na zijn overstap van FC Twente naar Ajax goed voor zes goals en zeven assists in achttien duels in het tenue van de Amsterdammers. In 2017 kwam hij tot 47 duels voor Ajax: 8 goals en liefst 19 assists. Het vorige kalenderjaar is vooralsnog zijn beste: 17 goals en 15 assists in 41 duels. In 2019 staat de teller op 14 goals en 17 assists in 35 duels en dus lijkt Ziyech wederom zijn voorgaande jaar te verbeteren.

De vraag is of dat Ziyech al gaat lukken tegen PSV. Kijkend naar zijn statistieken tegen de ploeg uit Eindhoven lijkt die kans klein. Ziyech speelde met Ajax zes keer tegen PSV in Eredivisie-verband, maar wist in geen van die duels een treffer of assist te noteren. Tegen iedere andere ploeg die de Marokkaans international minimaal zes keer trof als Ajacied, was Ziyech direct betrokken bij minimaal twee goals.

Hakim Ziyech voor Ajax in de Eredivisie (min. 6 duels)

Opponent Duels Goals Assists Goals + assists sc Heerenveen 7 1 4 5 Vitesse 7 2 5 7 PSV 6 0 0 0 FC Utrecht 6 1 1 2 AZ 6 1 2 3 Heracles Almelo 6 1 3 4 Feyenoord 6 2 2 4 FC Groningen 6 2 3 5 Excelsior 6 3 5 8

Ziyech kwam namens sc Heerenveen en FC Twente in totaal vier keer in actie tegen PSV in de Eredivisie. In die wedstrijden kwam hij in totaal tot één treffer: op 24 oktober 2014 kwam hij in dienst van FC Twente tot scoren in het met 1-3 verloren thuisduel met de Eindhovenaren. Lukt het Ziyech komend weekend om eindelijk beslissend te zijn tegen PSV?