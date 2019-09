Valentijn Driessen: ‘Beloof Mohamed Ihattaren een plaats in de EK-selectie’

PSV en Ajax profiteren van de door spelers ingefluisterde omzettingen richting respectievelijk Mark van Bommel en Erik ten Hag, zo concludeert Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf wijst er vrijdag op dat Steven Bergwijn het voor hemzelf en het team beter vond als hij bij PSV weer vanaf zijn vertrouwde positie vanaf links voorin kon spelen in plaats van achter de spitsen, terwijl Daley Blind na het gelijkspel bij APOEL Nicosia in de defensie van Ajax heeft plaatsgenomen.

Driessen vindt dat het bijna niet te verklaren valt dat trainers ‘dit soort abc’tjes’ niet zelf zien, maar daarop gewezen moeten worden door hun spelers. “PSV heeft enkele geweldige aanvallers, maar het lukte Bergwijn nauwelijks om die in stelling te brengen als offensieve middenvelder. Terwijl zijn eigen rendement naar beneden duikelde”, vertelt Driessen vrijdag in zijn column in het dagblad. “Met Mohamed Ihattaren op tien speelden de Eindhovenaren zaterdag Eredivisie-koploper Vitesse van het veld en werden de aanvallers op hun wenken bediend om hun specifieke kwaliteiten te etaleren: snelheid.”

“Tot inkeer gekomen door tussenkomst van Bergwijn durfde Van Bommel het pas aan om de Marokkaanse Nederlander of Nederlandse Marokkaan op zijn favoriete en beste positie te zetten”, zo stelt Driessen, die van mening is dat Ten Hag na het vertrek van Matthijs de Ligt de ploeg had moeten helpen door de voorhanden zijnde vastigheid, Blind dus, te handhaven. “Ook om nieuwkomers achterin, Lisandro Martinez, Perr Schuurs en Sergiño Dest, bij de hand te nemen.”

Driessen wijst erop dat Ihattaren donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen Sporting Portugal wederom een van de beste spelers was én dat PSV zondag Ajax met Ihattaren op tien en Donyell Malen en Bergwijn voorin pijn kan doen. “Alles wat Van Bommel heeft verkondigd en gaat verkondigen om Ihattaren aanvankelijk niet op tien te zette, te jong, te speels, te licht, te weinig inhoud, zwak in de omschakeling en/of niet passend in het totaalplaatje, kunnen allemaal zo de prullenbak in met het etiketje ’onzin’.

Driessen hoopt dat bondscoach Ronald Koeman snel ingrijpt. “Hij moet met directeur topvoetbal KNVB Nico-Jan Hoogma razendsnel afspreken met PSV’er Ihattaren en met een niet te negeren voorstel komen om voor Oranje te kiezen. Wat? Simpel: beloof hem een plaats in de selectie voor EURO 2020.”