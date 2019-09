Harde conclusie bij FOX Sports: ‘Ze voetballen makkelijker dan Feyenoord’

AZ kan tevreden terugkijken op de eerste groepswedstrijd van het nieuwe Europa League-seizoen. De Alkmaarders speelden in Servië met 2-2 gelijk tegen Partizan Belgrado, na ruim een uur met een man minder gespeeld te hebben. Marco van Basten en Mario Been zijn enthousiast over de ontwikkeling van de ploeg van trainer Arne Slot, terwijl met name Been juist kritisch is op Feyenoord.

Beide analisten hebben het duel met grote belangstelling gevolgd. "Ik vond het leuk om te zien. Het was een wedstrijd die alle kanten op is geweest en ook alle kanten op kon", vertelt Van Basten bij FOX Sports. AZ kwam donderdagavond al na een kwartier voetballen op voorsprong dankzij een doelpunt van Calvin Stengs. Na 27 minuten voetballen werd verdediger Jonas Svensson echter met een rode kaart van het veld gestuurd, waardoor de wedstrijd volledig kantelde.

De thuisploeg kwam nog voor rust langszij via een benutte strafschop van Bibras Natkho en een kwartier na rust tekende diezelfde Natkho ook voor de 2-1. "AZ was op een gegeven moment kansloos, toen ze met 2-1 achter kwamen. Het gekke is: op dat moment stopte Partizan met voetballen", merkt Van Basten op. Myron Boadu bezorgde AZ daarna alsnog een punt, na een assist van Stengs. "Stengs en Boadu, twee slimme gasten", is Van Basten complimenteus. "Het was daarna overleven voor AZ. Het was interessant en voor al die jongens denk ik een enorm mooie ervaring. Ze maken van alles mee. De leerschool op Europees niveau is heel erg goed voor deze jonge ploeg."

Van Bastens collega-analist Been kijkt alvast vooruit naar de competitiewedstrijd van volgende week tussen AZ en Feyenoord, dat donderdagavond met 1-0 verloor van Rangers FC. "Ze voetballen makkelijker dan Feyenoord", vertelt de ex-trainer van de Rotterdamse club over AZ. "De basistechniek van sommige individuele spelers is gewoon beter dan die van sommige individuele spelers van Feyenoord. Nogmaals: het gaat niet om winst of verlies, maar de basis van sommigen is gewoon een stuk beter. Aan de andere kant: er komt straks een stukje spanning bij in De Kuip. Hoe gaat AZ daar weer mee om? Maar het is wel een genot om naar dit AZ te kijken."