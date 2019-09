Ex-spelers PSV en FC Twente dragen bij aan daverende verrassing

Het Oostenrijkse Wolfsberger AC heeft donderdagavond voor een daverende verrassing gezorgd in de Europa League. Op bezoek bij Borussia Mönchengladbach boekte het team van Gerhard Struber een 0-4 overwinning, mede door een doelpunt van voormalig PSV'er Marcel Ritzmaier en twee assists van ex-FC Twente-middenvelder Michael Liendl.

Mönchengladbach was op papier favoriet, maar daar was in de praktijk weinig van te merken in het Borussia-Park. Na een kleine dertien minuten bracht Romano Schmid de bal vanaf de rechterflank voor het doel en Shon Weissman kreeg zijn voet er nog net tegenaan: 0-1. De tweede Oostenrijkse treffer kwam na een halfuur op naam van middenvelder Mario Leitgeb, die van dichtbij raak kopte na een indraaiende vrije trap van Liendl. Een andere voormalig Eredivisionist, Ritzmaier, bepaalde de ruststand op 0-3.

De ex-speler van PSV trok vanaf de linkerflank het strafschopgebied in, hield zich staande onder druk van twee verdedigers en vond in twee instanties de korte hoek. Het werd in de tweede helft nog erger voor Mönchengladbach. Na 68 minuten legde Liendl aan voor een indraaiende corner, die aan iedereen voorbij leek te gaan. Bij de tweede paal stond Leitgeb uiteindelijk echter volledig vrij om zijn tweede doelpunt van de avond binnen te prikken. Wolfsberger gaat samen met AS Roma, dat met 4-0 won van Medipol Basaksehir, aan de leiding in Groep J.