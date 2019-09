Feyenoord gaat onderuit op Ibrox bij vuurdoop in Europa League

Feyenoord heeft geen goed resultaat overgehouden aan de eerste wedstrijd van het seizoen in de Europa League. Op bezoek bij Rangers FC verloren de Rotterdammers donderdagavond met 1-0 door een doelpunt van Sheyi Ojo in de eerste helft. Het betekende voor Feyenoord de eerste officiële nederlaag van het seizoen. Feyenoord speelde een uitermate zwakke helft op Ibrox en herpakte zich enigszins na rust, maar serieuze kansen waren bijzonder spaarzaam voor de bezoekers.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd een indrukwekkende minuut stilte in acht genomen voor Fernando Ricksen, die zes seizoenen uitkwam voor Rangers. Nadat de wedstrijd van start ging, trok Feyenoord fel ten strijde. De eerste mogelijkheden van de wedstrijd waren voor de bezoekers: een schot van Orkun Kökcü werd in de korte hoek gepareerd door Allan McGregor, waarna Sam Larsson in de rebound van dichtbij in het zijnet schoot. Maar na negen minuten leek dat allemaal niets waard, toen Rangers mocht aanleggen voor een strafschop Edgar Ié toucheerde de bal met de hand na een luchtduel, waarna James Tavernier zich over de penalty ontfermde.

Kenneth Vermeer koos de goede hoek, maar zag de bal uiteindelijk via de buitenkant van de paal naast gaan. Het was een grote opluchting voor Feyenoord, hoewel Rangers na de gemiste strafschop het initiatief in handen had. Het leidde na achttien minuten opnieuw tot een gigantische kans. De spelers van Rangers kregen veel ruimte in het strafschopgebied van Feyenoord en uitendelijk wilde Scott Arfield de trekker overhalen. Zijn inzet was buiten bereik van Vermeer, maar spatte uiteen op de paal. Halverwege de eerste helft was het geluk van de bezoekers op. Kökcü verloor de bal op het middenveld, waarna Liverpool-huurling Ojo Rick Karsdorp aftroefde in een duel en van afstand raak vuurde in de linkerhoek.

Tot tweemaal toe moest Vermeer vervolgens voorkomen dat Alfredo Morelos er 2-0 van maakte. Feyenoord beleefde een zware fase en werd pas in de laatste tien minuten van de eerste helft zelf dreigend. Grote kansen creëerde de ploeg van Jaap Stam niet. Rangers hield Feyenoord in leven, doordat Ojo hard tegen de paal schoot nadat Vermeer al was geklopt. Na de rust werd Feyenoord dreigend uit enkele opeenvolgende hoekschoppen, dwong Steven Berghuis doelman McGregor tot een redding met een schot uit een lastige hoek en kopte Leroy Fer maar net over. Slordig balverlies van Feyenoord bleef een probleem en leidde nog meermaals tot hachelijke momenten.

Feyenoord had in de tweede helft een groot overwicht aan balbezit, maar wist de achterhoede van Rangers zelden te doordringen. In de eindfase van aanvallen liep het samenspel niet soepel, waardoor er geen grote kansen ontstonden. Luciano Narsingh en Nicolai Jörgensen werden in de tweede helft ingebracht, respectievelijk na 64 en 77 minuten, in de hoop een gelijkmaker te forceren. De grootste kans voor Feyenoord in de tweede helft kwam voor Narsingh, die toch nog achter de defensie wist op te duiken na een splijtende pass van Fer, maar het schot van Narsingh werd gekeerd door McGregor.